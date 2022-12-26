Психологиня Юлія Федоркова розповіла, через які причини діти можуть не любити школу. Також пояснила, як на це реагувати батькам.

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Чому учні прогулюють школу

Психологиня пояснює, що найчастіше діти не хочуть до школи через конфлікти у колективі та небажання вчитися. Останнє може виникнути через неправильне сприйняття процесу навчання і те, що дитина не хоче брати на себе відповідальність.

Прогули, уточнює Федоркова, можуть початись у будь-якому віці.

Як реагувати батькам

Батьки у жодному разі не повинні уникати проблеми. Спочатку варто дізнатися, чому дитина прогулює школу. Якщо причина у шкільних конфліктах, варто підказати учневі, як правильно реагувати.

Якщо дитина не хоче відвідувати школу через небажання вчитися, виникнуть серйозніші труднощі. Психологиня зазначає, що варто ще перед школою пояснити дитині, що варто вчитися і чому. При цьому школяр має пам'ятати, що за все відповідатиме він.

До слова, навички читання, лічби і англійської можна здобути у будь-якому віці.

Також важливим є батьківський контроль за процесом навчання дитини. Батьки до того ж мають бути авторитетом для свого школяра.

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