Так, в одному зі столичних магазинів помітили школяра, який вчився у кутку. Саме у цьому приміщенні він зміг знайти інтернет.

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У Києві школяр долучився до онлайн-уроку з кутка магазину

Так, учень вирішив не втрачати нагоди здобувати знання і з магазину "Розетка" долучився до дистанційного уроку.

Що цікаво, цей магазин працює від генератора і роздає wi-fi.

Українців дуже зворушило це фото та жага дитини до навчання.

У Києві педагог проводила урок на вулиці

Днями також у Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці.

Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.

Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет.

У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".

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