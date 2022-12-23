Так, в одному зі столичних магазинів помітили школяра, який вчився у кутку. Саме у цьому приміщенні він зміг знайти інтернет.
Читайте Українців не зламати: у Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці
У Києві школяр долучився до онлайн-уроку з кутка магазину
Так, учень вирішив не втрачати нагоди здобувати знання і з магазину "Розетка" долучився до дистанційного уроку.
Що цікаво, цей магазин працює від генератора і роздає wi-fi.
Українців дуже зворушило це фото та жага дитини до навчання.
У Києві педагог проводила урок на вулиці
- Днями також у Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці.
- Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.
- Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет.
- У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".
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Яка ситуація зі світлом у Києві
- Київ та область протягом 16 – 19 грудня витримали дві атаки Росії. Спершу окупанти масовано обстріляли Київ ракетами, після чого атакували дронами-камікадзе.
- Через атаки росіян 80% Київської області була без світла. Найскладніша ситуація була в Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
- Голова Київської ОВА Олексій Кулеба інформував, що блекаут на Київщині може тривати до 23 грудня. За його словами, у деяких громадах світла не було 48 годин.
- Проблема Києва в тому, що столиця не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання. Сергій Коваленко повідомляв, що в Києві зруйновані 60% трансформаторів.