Так, в одном из столичных магазинов заметили школьника, учившегося в углу. Именно в этом помещении он смог найти Интернет.

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В Киеве школьник приобщился к онлайн-уроку из угла магазина

Так, ученик решил не упускать случая получать знания и из магазина "Розетка" приобщился к дистанционному уроку.

Что интересно, этот магазин работает от генератора и раздает wi-fi.

Украинцев очень тронуло это фото и жажда ребенка к обучению.

В Киеве педагог проводила урок на улице

На днях также в Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице. Ее заметили в одном из районов столицы.

После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его у одного из супермаркетов и продолжила урок.

Так, учительница поставила ноутбук прямо на столбик возле супермаркета и разговаривала с учениками. Она, в частности, озвучила детям домашнее задание и пообещала отправить материалы, когда появится интернет.

В сети поражены несокрушимостью наших педагогов. Эту учительницу они уже назвали "педагогом по призванию".

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