Будет ли ГИА в 2025 году: законопроект уже в Раде

В 2025 году в школах Украины не планируют проводить обязательную Государственную итоговую аттестацию. Причем для учеников всех выпускных классов.

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Так, учеников 4-х, 9-х и 11 классов в 2024/25 учебном году освободят от прохождения ГИА.

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Будут ли ученики сдавать ГИА в следующем году

Свидетельства достижений или свидетельства о получении базового или полного среднего образования ученики смогут получить без прохождения аттестации.

В то же время для учеников 4-х классов тех школ, которые будут участвовать во втором этапе пилотирования ГИА, аттестацию запланировали.

Они будут проходить итоговую аттестацию по украинскому языку, чтению и математике.

Однако данные, полученные по ее итогам, не повлияют на итоговые оценки учеников.

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Почему будут проводить пилотную ГИА

Результаты этой ГИА используют для:

уточнения подходов к оцениванию;

разработки модели тестирования, которая должна обеспечивать как можно более полный охват обязательных результатов обучения, определенных новым Государственным стандартом начального образования и действующими образовательными программами для начальной школы.

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