В МОН сообщили, вернут ли в Украине очное обучение с сентября

Обучение студентов вузов и учащихся школ там, где не позволяет ситуация с безопасностью, будет продолжаться онлайн и в дальнейшем. В частности, пока есть угроза во время войны.

Поэтому офлайн-обучения с нового учебного года по всей стране ожидать не стоит. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал.

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Вернут ли школы и вузы в оффлайн с сентября

Винницкий отметил, что все зависит прежде всего от ситуации с безопасностью.

Всех в оффлайн с сентября не вернут. Пока идут обстрелы, очевидно, мы не можем вернуть в оффлайн всех. У нас нет возможности проводить весь образовательный процесс в подземелье,

– объяснил он.

И добавил, что это пытаются делать, максимально обеспечив реализацию политики "Школа офлайн". Также благодаря строительству подземных школ-укрытий.

Но мы не можем обеспечить университетское образование такого типа. Одно дело – это школа, где несколько классов. А здесь – тысячи студентов. Поэтому с 1 сентября фактически все, что не в зоне боевых действий, идет или в смешанном формате, или в офлайн формате. Это Киев, Запад Украины, в смешанном формате – Одесса и Днепр. Другие, к сожалению, остаются онлайн,

– резюмировал чиновник.

Напомним, по состоянию на 2025 год украинские школьники учатся очно, онлайн, дистанционно или в смешанном формате – в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.