Будут ли преподавать в школах отдельным предметом основы сексуального воспитания

В учебную школьную программу пока не будут добавлять отдельным уроком сексуальное образование. Соответствующие темы будет содержать курс "Основы здоровья".

Об этом заявил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И добавил, что в то же время есть много составляющих, которым надо уделить внимание.

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Лисовой рассказал, чему стоит уделять внимание в школе

Стоит уделять достаточно внимания, в частности, патриотически-воспитательной работе, отмечает министр.

Для меня это о понимании ценностных ориентиров, которые ты должен осознанно исповедовать. Мы не должны их навязывать. Надо дать ребенку понимание, как работает государство и почему оно является инструментом успешной самореализации; почему демократия – важная составляющая эффективной политической системы; в чем ее сложность; как работают ее институты и тому подобное,

– рассказал Лисовой.

И добавил, что такие ценности должны быть интегрированы, они не могут быть отдельным предметом, как "патриотически-воспитательная работа", "урок ценностей" или "разговоры о важном". Все это навязанные извне нарративы, как показывает практика того же Советского Союза, в котором их поставили на конвейерный уровень, но этот конвейер выпускал брак.

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Чиновник также отметил, что ценности не работают, если ты в них не веришь, не пропустил через свое сознание, не утвердил их на практике, не живешь ими.

Поэтому ценностные ориентиры, так называемая патриотически-воспитательная работа – это интегрированные решения, которые должны быть включены во все дисциплины, в сам образовательный процесс: математику, литературу, физику, биологию. Например, мы не должны изучать растение или животное, не обучая одновременно любить все живое,

– уточнил Лисовой.

Ценности могут работать в любом предмете, считает министр.

Ценностные ориентиры, среди которых и толерантность, ответственность, должны имплементировать в дисциплины в целом. Отдельно же мы выносим только те составляющие, требующие специальных навыков,

– резюмировал глава МОН.