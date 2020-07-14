Сейчас в Министерстве здравоохранения рассматривают и составляют правила, согласно которым дети смогут учиться в школах в условиях пандемии коронавируса. Коснутся эти правила и работы медпунктов в школах и медсестер в них.

Так, во время брифинга Минздрава главу ведомства Максима Степанова попросили представить ситуацию: в школе на 800 учащихся и 100 сотрудников работает одна медсестра на одну ставку. Смена у нее длится с 8 утра до 16 вечера, впрочем, у школьников есть вторая смена в школе. Кто в таком случае будет измерять им температуру после закрытия медпункта и успеет ли один человек провести температурный скрининг целой школе. Степанов ответил, что все ситуации Минздрав сейчас рассматривает с МОН, чтобы правила в школах в режиме пандемии были не только удобны, но и безопасны, передает 24 канал.

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Сейчас мы разрабатываем правила, каким образом, как наши дети будут учиться с 1 сентября. Мы рассматриваем все без исключения ситуации. Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но чтобы они в первую очередь несли безопасность нашим детям, чтобы они не заболели,

– подчеркнул он.

Что Степанов рассказал о работе медсестер в школах:

Этот вопрос рассматривают в Министерстве, но о нем тоже следует подумать владельцам и администрации учебного заведения.

Руководство школы должно решить, каким образом медсестра будет находиться и работать в школе.

По словам Степанова, при отсутствии медсестры или для ее помощи скрининг температуры будут делать и другие представители школы.

Все это будет в правилах, которые сейчас разрабатывает Минздрав вместе с Министерством образования.

Отдельно Степанов напомнил: в Украине еще не было ситуации, которую мир переживает сейчас – пандемии, в условиях которой надо жить и заниматься обыденными делами. Именно поэтому правила, которые разрабатывают министерства для безопасности детей, по его словам, должны быть и максимально комфортные, и такие, что будут защищать учеников.