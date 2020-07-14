Наразі у Міністерстві охорони здоров’я розглядають та складають правила, згідно з якими діти зможуть навчатися у школах в умовах пандемії коронавірусу. Стосуватимуться ці правила і роботи медпунктів у школах та медсестер у них.

Так, під час брифінгу МОЗ главу відомства Максима Степанова попросили уявити ситуацію: у школі на 800 учнів та 100 її працівників працює одна медсестра на одну ставку. Зміна у неї триває з 8 ранку до 16 вечора, втім, у школярів є друга зміна у школі. Хто в такому разі вимірюватиме їм температуру після закриття медпункту та й чи встигне одна людина провести температурний скринінг цілій школі. Степанов відповів, що усі ситуації МОЗ зараз розглядає із МОН, аби правила у школах в режимі пандемії були не лише зручні, а й безпечні, передає 24 канал.

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Зараз ми розробляємо правила, у який спосіб, як наші діти будуть навчатися з 1 вересня. Ми розглядаємо всі без виключення ситуації. Ми намагаємось зробити максимально зручні правила, але щоб вони першочергово несли безпеку нашим дітям, щоб вони не захворіли,

– наголосив він.

Що Степанов розповів про роботу медсестер у школах:

Це питання розглядають у Міністерстві, але про нього також слід подумати власникам та адміністрації навчального закладу.

Керівництво школи має вирішити, у який спосіб медсестра перебуватиме і працюватиме у школі.

За словами Степанова, за відсутності медсестри або для її допомоги скринінг температури будуть робити й інші представники школи.

Все це буде у правилах, які зараз розробляє МОЗ разом із Міністерством освіти.

Окремо Степанов нагадав: в Україні ще не було ситуації, яку світ переживає зараз – пандемії, в умовах якої треба жити і займатися буденними справами. Саме тому правила, які розробляють міністерства для безпеки дітей, за його словами, мають бути і максимально комфортні, і такі, що захищатимуть учнів.