Школярі пішли на карантин через епідемію коронавірусу ще 12 березня. Вони без останнього дзвоника, дистанційно закінчили навчальний рік. Наразі ж – точно невідомо, у якому форматі розпочнеться наступний. Тим часом експерти впевнені: дистанційне навчання впливає і на дітей, і на вчителів, і на їх батьків.

Про такий вплив і його наслідки розповіла психотерапевт Олена Бутник в ефірі "Громадського радіо".

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Дистанційне навчання зачепило всіх – відбулась емоційна депривація, тобто емоційний розрив зв’язків живого контакту. Це дуже довгий процес, а для дітей і підлітків важливо мати такі емоційні контакти,

– переконана вона.

За словами фахівця, для менших дітей в першу чергу важливо мати живий контакт із вчителем.

Для підлітків – контакт і з вчителем, і з однолітками.

Які наслідки розриву емоційних контактів

За словами експертки, депривація буде помітна, коли діти повернуться до навчання.

Річ у тім, що їм буде потрібно пройти адаптаційний процес. Тобто вони будуть повинні відновити внутрішні емоційні контакти з вчителями і один з одним.

Зараз ситуація невизначеності – вона активізує базові потреби, потребу в безпеці. Людина, яка перебуває в ситуації невизначеності відчуває підвищення тривоги, а це впливає на всіх,

– пояснила Бутник.

Як мають діяти вчителі

Важливо, щоб вчителі були обізнані і змогли створити комфортні умови для учнів під час адаптивного періоду. Якщо він пройде вдало, то після нього діти будуть здатні виконувати складніші завдання, краще засвоювати навчання.

За словами фахівчині, в Україні спостерігаються 2 варіанти роботи між вчителями та учнями:

Коли діти перебувають у контакті з вчителями і ті роблять усе для їх підтримки.

Коли вчителі дають лише домашнє завдання – відтак, і батьки мають докладати більше зусиль, щоб допомогти дітям.

Аби допомогти вчителям якісно працювати з дітьми під час дистанційного навчання міністерство повинне:

Допомогти вчителям у технічному забезпеченні – надати їм змогу звертатися до фахівців, щоб допомогли їм налагодити цю роботу (підключення програм тощо)

Провести з вчителями курси стосовно дистанційного навчання, розповісти про нові навички, потрібні для підтримки уваги дітей в онлайн-режимі.

Як ситуація впливає на батьків

Для батьків також важливо, як вчителі побудують дистанційне навчання для їх дітей. Якщо вчителі використовують певні платформи, організовують учнів, а не лише дають завдання додому, то це полегшує ситуацію.