Дистанционное обучение: как оно влияет на детей, родителей и учителей
Школьники ушли на карантин из-за эпидемии коронавируса еще 12 марта. Они без последнего звонка, дистанционно закончили учебный год. Сейчас же – точно неизвестно, в каком формате начнется следующий. Между тем эксперты уверены: дистанционное обучение влияет и на детей, и на учителей, и на их родителей.
О таком влиянии и его последствиях рассказала психотерапевт Елена Бутник в эфире "Громадського радіо".
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Дистанционное обучение задело всех – состоялась эмоциональная депривация, то есть эмоциональный разрыв связей живого контакта. Это очень долгий процесс, а для детей и подростков важно иметь такие эмоциональные контакты,
– убеждена она.
По словам специалиста, для младших детей в первую очередь важно иметь живой контакт с учителем.
Для подростков – контакт и с учителем, и со сверстниками.
Каковы последствия разрыва эмоциональных контактов
По словам эксперта, депривация будет заметна, когда дети вернутся к учебе.
Дело в том, что им нужно пройти адаптационный процесс. То есть они должны будут восстановить внутренние эмоциональные контакты с учителями и друг с другом.
Сейчас ситуация неопределенности – она активизирует базовые потребности, потребность в безопасности. Человек, который находится в ситуации неопределенности чувствует повышение тревоги, а это влияет на всех,
– пояснила Бутник.
Как должны действовать учителя
Важно, чтобы учителя были осведомлены и смогли создать комфортные условия для учащихся во время адаптивного периода. Если он пройдет удачно, то после него дети будут способны выполнять более сложные задачи, лучше усваивать обучение.
По словам специалиста, в Украине наблюдаются 2 варианта работы между учителями и учениками:
- Когда дети находятся в контакте с учителями и те делают все для их поддержки.
- Когда учителя дают только домашнее задание – значит, и родители должны прилагать больше усилий, чтобы помочь детям.
Чтобы помочь учителям качественно работать с детьми во время дистанционного обучения министерство должно:
- Помочь учителям в техническом обеспечении – предоставить им возможность обращаться к специалистам, чтобы помочь им наладить эту работу (подключение программ и т.п.)
- Провести с учителями курсы относительно дистанционного обучения, рассказать о новых навыках, необходимых для поддержания внимания детей в онлайн-режиме.
Как ситуация влияет на родителей
Для родителей также важно, как учителя построят дистанционное обучение для их детей. Если учителя используют определенные платформы, организуют учеников, а не только дают задание на дом, то это облегчает ситуацию.