Школьники ушли на карантин из-за эпидемии коронавируса еще 12 марта. Они без последнего звонка, дистанционно закончили учебный год. Сейчас же – точно неизвестно, в каком формате начнется следующий. Между тем эксперты уверены: дистанционное обучение влияет и на детей, и на учителей, и на их родителей.

О таком влиянии и его последствиях рассказала психотерапевт Елена Бутник в эфире "Громадського радіо".

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Дистанционное обучение задело всех – состоялась эмоциональная депривация, то есть эмоциональный разрыв связей живого контакта. Это очень долгий процесс, а для детей и подростков важно иметь такие эмоциональные контакты,

– убеждена она.

По словам специалиста, для младших детей в первую очередь важно иметь живой контакт с учителем.

Для подростков – контакт и с учителем, и со сверстниками.

Каковы последствия разрыва эмоциональных контактов

По словам эксперта, депривация будет заметна, когда дети вернутся к учебе.

Дело в том, что им нужно пройти адаптационный процесс. То есть они должны будут восстановить внутренние эмоциональные контакты с учителями и друг с другом.

Сейчас ситуация неопределенности – она ​​активизирует базовые потребности, потребность в безопасности. Человек, который находится в ситуации неопределенности чувствует повышение тревоги, а это влияет на всех,

– пояснила Бутник.

Как должны действовать учителя

Важно, чтобы учителя были осведомлены и смогли создать комфортные условия для учащихся во время адаптивного периода. Если он пройдет удачно, то после него дети будут способны выполнять более сложные задачи, лучше усваивать обучение.

По словам специалиста, в Украине наблюдаются 2 варианта работы между учителями и учениками:

Когда дети находятся в контакте с учителями и те делают все для их поддержки.

Когда учителя дают только домашнее задание – значит, и родители должны прилагать больше усилий, чтобы помочь детям.

Чтобы помочь учителям качественно работать с детьми во время дистанционного обучения министерство должно:

Помочь учителям в техническом обеспечении – предоставить им возможность обращаться к специалистам, чтобы помочь им наладить эту работу (подключение программ и т.п.)

Провести с учителями курсы относительно дистанционного обучения, рассказать о новых навыках, необходимых для поддержания внимания детей в онлайн-режиме.

Как ситуация влияет на родителей

Для родителей также важно, как учителя построят дистанционное обучение для их детей. Если учителя используют определенные платформы, организуют учеников, а не только дают задание на дом, то это облегчает ситуацию.