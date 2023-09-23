Как действовать родителям, если над их ребенком издеваются в школе

Иногда ученики в школе могут сталкиваться с проявлениями буллинга. При этом не только со стороны одноклассников, но даже учителей.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в таком случае советует родителям жаловаться в управление образования, департамент образования или даже писать заявление в Нацполицию. Всё зависит от ситуации.

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Как действовать родителям, если ребенок испытывает буллинг в школе