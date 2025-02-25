25 февраля, 20:43
Больший штраф и отстранение: образовательный омбудсмен инициирует изменения в наказании за буллинг
Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик инициирует изменения по усилению защиты детей от буллинга. Она уже готовит письмо в Верховную Раду.
Говорится об изменениях относительно проблем в правовом поле, которые затрудняют защиту ребенка от насилия и жестокого обращения, в частности буллинга, и предложения изменений в законодательство. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в фейсбуке.
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Какие изменения предлагает образовательный омбудсмен
Госпожа образовательный омбудсмен, в частности, предлагает:
- увеличить штраф за буллинг (травлю) участника образовательного процесса. Сейчас этот штраф составляет от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 3400 гривен);
- увеличить сроки наложения административного взыскания за буллинг до одного года, по аналогии с нормой привлечения к ответственности за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- отстранять от работы с детьми лиц, признанных судом виновными в жестоком обращении с детьми, в частности буллинге. Сейчас, согласно данным офиса образовательного омбудсмена, лица, которые совершают насилие или травлю, нередко продолжают работать в этом же учебном заведении. Иногда они увольняются по собственному желанию или согласию сторон и переходят работать в другое учебное заведение, где еще не имеют репутационных потерь;
- унифицировать понятие буллинга во всех нормативно-правовых актах. В частности, сейчас невозможно привлечение к ответственности за буллинг, совершенный не в учебном заведении, а в учреждении культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха, до внесения соответствующих изменений;
- внести изменения в законодательство для защиты от буллинга в правовом поле совершеннолетних лиц;
- нормировать исключение (отстранение) члена комиссии по рассмотрению случая буллинга в учебном заведении, в отношении которого есть жалоба о буллинге или который является пострадавшим от буллинга.
По словам Лещик, Минсоцполитики в координации с другими министерствами разрабатывает два важных для антибуллингового противодействия документа:
- Типовую программу предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми.
- Порядок реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми.