Больший штраф и отстранение: образовательный омбудсмен инициирует изменения в наказании за буллинг

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик инициирует изменения по усилению защиты детей от буллинга. Она уже готовит письмо в Верховную Раду.

Говорится об изменениях относительно проблем в правовом поле, которые затрудняют защиту ребенка от насилия и жестокого обращения, в частности буллинга, и предложения изменений в законодательство. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в фейсбуке.

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Какие изменения предлагает образовательный омбудсмен

Госпожа образовательный омбудсмен, в частности, предлагает:

увеличить штраф за буллинг (травлю) участника образовательного процесса. Сейчас этот штраф составляет от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 3400 гривен);

увеличить сроки наложения административного взыскания за буллинг до одного года, по аналогии с нормой привлечения к ответственности за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

отстранять от работы с детьми лиц, признанных судом виновными в жестоком обращении с детьми, в частности буллинге. Сейчас, согласно данным офиса образовательного омбудсмена, лица, которые совершают насилие или травлю, нередко продолжают работать в этом же учебном заведении. Иногда они увольняются по собственному желанию или согласию сторон и переходят работать в другое учебное заведение, где еще не имеют репутационных потерь;

унифицировать понятие буллинга во всех нормативно-правовых актах. В частности, сейчас невозможно привлечение к ответственности за буллинг, совершенный не в учебном заведении, а в учреждении культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха, до внесения соответствующих изменений;

внести изменения в законодательство для защиты от буллинга в правовом поле совершеннолетних лиц;

нормировать исключение (отстранение) члена комиссии по рассмотрению случая буллинга в учебном заведении, в отношении которого есть жалоба о буллинге или который является пострадавшим от буллинга.

По словам Лещик, Минсоцполитики в координации с другими министерствами разрабатывает два важных для антибуллингового противодействия документа: