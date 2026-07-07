Забудьте о "бувшем": в украинском языке есть слова получше

Иногда одно слово может показать, насколько сильным было влияние другого языка на нашу речь. Именно так произошло со словом "бувший", которое многие употребляют автоматически.

Каким украинским эквивалентом заменить слово "бувший", рассказываем со ссылкой на ресурс "Кома и крапка".

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Не говорите "бувший": как правильно по-украински?

Это слово – один из самых распространенных повседневных суржиков, которые можно услышать и на работе, и в быту. Наверное, каждый слышал, а может, и произносил такие выражения: "бувший директор", "бувша дружина/чоловік" чи "бувший президент". Для многих они звучат привычно, ведь их часто можно услышать даже в СМИ. Однако в украинском литературном языке такого слова нет.

Слово "бувший" или даже "бивший" вы не встретите в словарях" украинского языка. Это калька с русского "бывший", возникшая путем буквального перевода.

"Бувший" – в украинском языке не характерны причастия на "-ший", это слово является таковым, поэтому правильно говорить вместо него – "колишній" или "минулий".

В то же время причастие "бывший" теоретически могло бы образоваться от глагола "быть", но именно в значении "колишній" украинская литературная норма его не признает. На это обращают внимание академический "Словарь украинского языка", словарь "Горох", а также языковеды Александр Пономарив и Александр Авраменко, которые неоднократно советовали заменять "бывший" словом "колишній" или другими эквивалентами в зависимости от контекста.

Можно также сказать:

экс- (в названиях должностей);

попередній ;

давній ;

тот, що був раніше.

Например: колишній чоловік, минулий директор, попередній президент.

Слово "колишній" происходит от наречия "колись" и означает "тот, кто существовал или занимал определенное положение в прошлом". Оно издавна известно в украинском языке и зафиксировано в академических словарях.

Интересно, что не всегда слово "бывший" является лучшим выбором. Например:

Бувший учень нашої школи → Випускник нашої школи.

Бувший працівник підприємства → Колишній працівник підприємства.

Бувший керівник → Попередній керівник..

Еще одно распространенное выражение, в котором встречается слово "бывший", – это "бывший в употреблении" с краткой аббревиатурой "б/у". Но это калька с русского языка. У этого словосочетания есть украинский аналог:

"уживаний товар";

"уживані речі"

"використані речі".

Что говорить вместо "бывший": смотрите видео

Украинский язык не любит буквального копирования иноязычных конструкций. Вместо этого он предлагает точные слова для различных ситуаций. Именно поэтому вместо универсального "бывший" лучше подбирать соответствие по смыслу: колишній, попередній, екс- или другое уместное слово.

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