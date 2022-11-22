Бывшему министру образования Табачнику объявили подозрение и уже ждут в СБУ

Бывшему министру образования Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он помогал коллаборантам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

После полномасштабного вторжения Табачник, будучи в прошлом государственным деятелем, согласился сотрудничать с ФСБ России. При этом он действовал как представитель высших органов власти России.

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Почему Табачника подозревают в государственной измене

По данным следствия, 1 мая он сконтактировал коллаборантов Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с замминистра здравоохранения России Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере охраны в захваченных населенных пунктах.

А 18 июня Табачник переписывался с Сальдо для организации встречи с "министром чрезвычайных ситуаций" в оккупированном Крыму для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям", подписании "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112".

25 и 26 июля Табачник отобрал у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфтраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, избирательных участков. На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства России докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов.

Теперь эксминистру образование сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения. За это ему грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

В Украине продолжают разоблачать коллаборантов: что известно

В киевской электричке женщина продвигала "русский мир", предлагала ВСУ сложить оружие и сдаться президенту России Владимиру Путину. Остальным пассажирам это не понравилось и они дали предательнице достойный ответ.

21 ноября на Киевщине СБУ сообщила о задержании помощника "министра МВД" псевдореспублики . Мужчина был в розыске с 2014 года.

Кроме того, недавно СБУ сообщила, что 10 боевиков из квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР" от 13 до 15 лет проведут за решеткой.

Сотрудники ДБР нашли целый список коллаборантов, привлеченных к ответственности за государственную измену . В нем были указаны те, кто служил в так называемой "полиции" оккупантов.

Во времена президента Януковича Табачник был министром образования и науки. Ранее вице-премьером, народным депутатом, главой администрации президента Кучмы.

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