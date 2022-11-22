По информации местных телеграмм-каналов, в киевской электричке женщина продвигала "русский мир", предлагала ВСУ сложить оружие и сдаться президенту России Владимиру Путину. Остальным пассажирам это не понравилось и они дали предательнице достойный ответ, сообщает 24 канал.

К теме Активно помогала врагу: в Харьковской области обнаружили директора-коллаборантку

Что сделали с предательницей

Пассажиры электрички не позволили поклоннице Путина оскорблять наших военных. Один из пассажиров даже применил силу: ударил любительницу "русского мира" головой о стену вагона.

В конце концов предательницу высадили на ближайшей станции. Заметим, что ни один человек в переполненном вагоне не вступился за любительницу Путина.

Поклонница "русского мира" получила "на орехи" за образы ВСУ: смотрите видео

Читайте также К винницкому митрополиту Ионафану снова пришла СБУ: какие дополнительные подозрения объявила

В Украине продолжают разоблачать коллаборантов: что известно

Достойно внимания – СБУ задержала важную для России коллаборантку в Николаевской области: смотрите видео