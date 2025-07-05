Недешево: сколько денег надо заплатить за изучение английского в вузах

В прошлом году абитуриенты подали более 45 тысяч заявлений для поступления на "Филологию". Это более чем на 5 тысяч больше чем в 2023 году.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The page. Эта специальность объединяет широкий перечень образовательных программ: от украинского языка и литературы – до перевода с ряда иностранных языков.

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Сколько стоит изучение английского в вузах

Стоимость обучения на различных образовательных программах не одинакова. В ЛНУ имени Ивана Франко за изучение "Украинского языка и литературы" в этом году надо отдать 45,15 тысяч гривен в год (+ 30%). За изучение "Английского и второго иностранного языка и литературы" – 66,755 тысячи гривен (+36%).

Сравним также стоимость освоения английского в вузах, которые чаще всего выбирали поступающие на специальность "Филология" в прошлом году:

ЛНУ имени Франко: 66,755 тысячи гривен (+36%);

Киевский национальный лингвистический университет: 58 тысячи гривен (-7%);

КНУ имени Тараса Шевченко: 68,3 тысячи гривен (+31%);

Так, освоение английского в популярных украинских вузах в среднем будет стоить 64,351 тысячи гривен.

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