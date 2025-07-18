Интересные украинские слова, о которых вы могли не знать: обогатите ими свой словарик
- Статья рассказывает об интересных украинские слова, которые могут быть незнакомы многим, но стоит знать.
- Языковед Лариса Чемерис предлагает проверить знания таких слов, как "писклятко", "сніжниця", "суціґа", "присмерки", "церата".
Словарный запас человека зависит от профессии, окружения, начитанности. А еще – его постоянно можно пополнять.
24 Канал предлагает вам узнать слова, которые вы, возможно, не слышали, ссылаясь на языковеда Ларису Чемерис.
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Слышали ли вы эти украинские слова?
Украинский язык один из самых богатых по словарному запасу. Конечно, знать более 250 тысяч слов – невозможно, но постоянно узнавать новые – их значение и происхождение, может стать интересным познавательным квестом, который обогатит вашу речь.
Языковед Лариса Чемерис предлагает проверить себя, слышали ли вы, и знаете ли значение этих украинских слов.
Писклятко – птенец или маленький ребенок, младенец.
Сніжница – сильный ветер со снегом, метель, метель.
Суціґа – хитрый человек, пройдоха.
Присмерки – сумерки, полумрак.
Церата – клеенка на стол.
Слышали такие слова? А какие из них вы используете в речи? А их еще немало, например, осоння.
Радует, что все больше блогеров популяризируют украинский язык и предлагают интересности из украинских словарей и разбор народных выражений. И их в сопровождении видео можно интересно изучать.