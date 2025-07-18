Интересные украинские слова, о которых вы могли не знать: обогатите ими свой словарик

Словарный запас человека зависит от профессии, окружения, начитанности. А еще – его постоянно можно пополнять.

24 Канал предлагает вам узнать слова, которые вы, возможно, не слышали, ссылаясь на языковеда Ларису Чемерис.

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Слышали ли вы эти украинские слова?

Украинский язык один из самых богатых по словарному запасу. Конечно, знать более 250 тысяч слов – невозможно, но постоянно узнавать новые – их значение и происхождение, может стать интересным познавательным квестом, который обогатит вашу речь.

Языковед Лариса Чемерис предлагает проверить себя, слышали ли вы, и знаете ли значение этих украинских слов.

Писклятко – птенец или маленький ребенок, младенец.

Сніжница – сильный ветер со снегом, метель, метель.

Суціґа – хитрый человек, пройдоха.

Присмерки – сумерки, полумрак.

Церата – клеенка на стол.

Слышали такие слова? А какие из них вы используете в речи? А их еще немало, например, осоння.

Радует, что все больше блогеров популяризируют украинский язык и предлагают интересности из украинских словарей и разбор народных выражений. И их в сопровождении видео можно интересно изучать.