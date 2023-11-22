Это суржик: как на украинском назвать "челку"

Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова. Иногда даже этого не замечая.

Или просто могут не знать, как правильно сказать по-украински. Одним из таких суржиковых слов является "челка".

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Как на украинском назвать "челку"

Это слово довольно распространено в речи краян. Но на самом деле его нет в украинском языке. Так что Образование 24 подскажет вам, как его заменить.

Так, доктор филологических наук Александр Пономарев рассказывал, что прядь волос, свисающих над лбом, надо называть "чубчиком" (укр.). Можно еще "гривкою" (укр.).

"Чубчик", к слову, уменьшенно-ласкательной к "чуб". Словарь также фиксирует такие уменьшительные формы к слову "челка" как "чУбик" (укр.) и "чубОк" (укр.).

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