Как интересно провести время с детьми в укрытии: советы для учителей

Полномасштабная война России против Украины оказала значительное влияние и на работу учебных заведений в нашем государстве. Каждая школа, вуз или сад должен иметь надежное укрытие, чтобы работать в автономном режиме.

Довольно часто дети во время тревоги в бомбоубежище нервничают или скучают. Для учителей создали справочник активностей, которые можно проводить с детьми в школьном укрытии.

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Для детей какого возраста эти активности

Эти активности помогут детям справиться с эмоциями в укрытии во время воздушной тревоги. Упражнения можно выполнять с детьми разных возрастов – от 1 до 11 классов. Они в частности рассчитаны на следующие возрастные группы детей:

начальная школа (6 – 10 лет);

средняя школа (11 – 14 лет);

старшая школа (15 – 18 лет).

Какие упражнения можно выполнять с детьми в укрытии

Упражнение на развитие воображения и фантазии

Предложите детям с помощью воображения и фантазии превратить обычный теннисный мяч в воображаемый предмет.

Мой первый стендап

Дети по очереди выходят в центр круга/на импровизированную сцену и рассказывают историю, чтобы рассмешить других.

В центре внимания

Дети получают задание занять поочередно место на импровизированной сцене и сделать так, чтобы только он/она были в центре внимания.

Круг любви

На этом этапе вы предлагаете почувствовать без слов и взглядов, а только через ладони тепло друг друга.

От наскального рисунка к iPhone13

Вы или желающий учащийся создаете рисунок и показываете его другим. Затем все дети становятся/садятся спиной друг к другу. Авторы изображений демонстрируют их первым сидящим спиной. Задача тех, кто увидел оригинальное изображение – воспроизвести его движениями по спине участников перед ними.

Создаем музыку из чего угодно

Можно проявить креативность и сформировать целый комплекс звуковых инструментов. Стоит только найти в рюкзаке предметы, которые могут давать интересный звук. При этом добавить немного креативности, чтобы создать самодельные инструменты.

Какой ты логотип

Предложите детям объединиться в пары и провести интервью друг с другом. Затем на основе ответов создать логотип личности своих визави.

Перемещаем себя/свой опыт

Предложите учащимся представить (ассоциировать) себя с чем-либо из предложенных категорий (жидкости, материалы, металлы).

Игра на воображение со смешными условиями

Предложите детям конкретные условия и возможность изобразить их на бумаге.

Представим себя

Упражнение состоит в том, чтобы дети могли представить себя разными персонажами или предметами и воспроизвести эту роль в игровой форме.

Показать эмоцию

Попросите детей показать свои эмоции.

Оригами-сет

Предложите детям создавать животных из оригами (например, лягушки или кузнечики) и устраивать между ними гонки.

Планета наоборот

Предложите детям изобразить на бумаге и придумать условия существования определенных предметов.

Вопрос – ответ

Дети рассчитываются на "первый-второй". Первые имеют право только задавать вопросы, вторые – только отвечать. При этом дети ставят условие – буквы, на которые должны начинаться вопросы и ответы.

Делаем собственный подкаст

Сначала предложите детям создать условия для записи собственного подкаста. Для этого они объединяются в минигруппы по ролям: ответственные за сценарий, музыкальное сопровождение, создание handmade студии звукозаписи. Затем организуйте запись подкаста/серии.

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