Довольно часто дети во время тревоги в бомбоубежище нервничают или скучают. Для учителей создали справочник активностей, которые можно проводить с детьми в школьном укрытии.

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Для детей какого возраста эти активности

Эти активности помогут детям справиться с эмоциями в укрытии во время воздушной тревоги. Упражнения можно выполнять с детьми разных возрастов – от 1 до 11 классов. Они в частности рассчитаны на следующие возрастные группы детей:

  • начальная школа (6 – 10 лет);
  • средняя школа (11 – 14 лет);
  • старшая школа (15 – 18 лет).

Какие упражнения можно выполнять с детьми в укрытии

  • Упражнение на развитие воображения и фантазии

Предложите детям с помощью воображения и фантазии превратить обычный теннисный мяч в воображаемый предмет.

  • Мой первый стендап

Дети по очереди выходят в центр круга/на импровизированную сцену и рассказывают историю, чтобы рассмешить других.

  • В центре внимания

Дети получают задание занять поочередно место на импровизированной сцене и сделать так, чтобы только он/она были в центре внимания.

  • Круг любви

На этом этапе вы предлагаете почувствовать без слов и взглядов, а только через ладони тепло друг друга.

  • От наскального рисунка к iPhone13

Вы или желающий учащийся создаете рисунок и показываете его другим. Затем все дети становятся/садятся спиной друг к другу. Авторы изображений демонстрируют их первым сидящим спиной. Задача тех, кто увидел оригинальное изображение – воспроизвести его движениями по спине участников перед ними.

  • Создаем музыку из чего угодно

Можно проявить креативность и сформировать целый комплекс звуковых инструментов. Стоит только найти в рюкзаке предметы, которые могут давать интересный звук. При этом добавить немного креативности, чтобы создать самодельные инструменты.

  • Какой ты логотип

Предложите детям объединиться в пары и провести интервью друг с другом. Затем на основе ответов создать логотип личности своих визави.

  • Перемещаем себя/свой опыт

Предложите учащимся представить (ассоциировать) себя с чем-либо из предложенных категорий (жидкости, материалы, металлы).

  • Игра на воображение со смешными условиями

Предложите детям конкретные условия и возможность изобразить их на бумаге.

  • Представим себя

Упражнение состоит в том, чтобы дети могли представить себя разными персонажами или предметами и воспроизвести эту роль в игровой форме.

  • Показать эмоцию

Попросите детей показать свои эмоции.

  • Оригами-сет

Предложите детям создавать животных из оригами (например, лягушки или кузнечики) и устраивать между ними гонки.

  • Планета наоборот

Предложите детям изобразить на бумаге и придумать условия существования определенных предметов.

  • Вопрос – ответ

Дети рассчитываются на "первый-второй". Первые имеют право только задавать вопросы, вторые – только отвечать. При этом дети ставят условие – буквы, на которые должны начинаться вопросы и ответы.

  • Делаем собственный подкаст

Сначала предложите детям создать условия для записи собственного подкаста. Для этого они объединяются в минигруппы по ролям: ответственные за сценарий, музыкальное сопровождение, создание handmade студии звукозаписи. Затем организуйте запись подкаста/серии.

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Как идет обучение в Украине в условиях войны

  • Руководитель подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина рассказала, что 61% учебных заведений в Украине готовы к оффлайн-обучению.
  • Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что по состоянию на 3 октября в Украине функционирует почти 13 тысяч школ. У большинства из них дети учатся офлайн и в смешанном формате.
  • Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.
  • Больше всего дошкольников учатся очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве.