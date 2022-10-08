Довольно часто дети во время тревоги в бомбоубежище нервничают или скучают. Для учителей создали справочник активностей, которые можно проводить с детьми в школьном укрытии.
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Для детей какого возраста эти активности
Эти активности помогут детям справиться с эмоциями в укрытии во время воздушной тревоги. Упражнения можно выполнять с детьми разных возрастов – от 1 до 11 классов. Они в частности рассчитаны на следующие возрастные группы детей:
- начальная школа (6 – 10 лет);
- средняя школа (11 – 14 лет);
- старшая школа (15 – 18 лет).
Какие упражнения можно выполнять с детьми в укрытии
- Упражнение на развитие воображения и фантазии
Предложите детям с помощью воображения и фантазии превратить обычный теннисный мяч в воображаемый предмет.
- Мой первый стендап
Дети по очереди выходят в центр круга/на импровизированную сцену и рассказывают историю, чтобы рассмешить других.
- В центре внимания
Дети получают задание занять поочередно место на импровизированной сцене и сделать так, чтобы только он/она были в центре внимания.
- Круг любви
На этом этапе вы предлагаете почувствовать без слов и взглядов, а только через ладони тепло друг друга.
- От наскального рисунка к iPhone13
Вы или желающий учащийся создаете рисунок и показываете его другим. Затем все дети становятся/садятся спиной друг к другу. Авторы изображений демонстрируют их первым сидящим спиной. Задача тех, кто увидел оригинальное изображение – воспроизвести его движениями по спине участников перед ними.
- Создаем музыку из чего угодно
Можно проявить креативность и сформировать целый комплекс звуковых инструментов. Стоит только найти в рюкзаке предметы, которые могут давать интересный звук. При этом добавить немного креативности, чтобы создать самодельные инструменты.
- Какой ты логотип
Предложите детям объединиться в пары и провести интервью друг с другом. Затем на основе ответов создать логотип личности своих визави.
- Перемещаем себя/свой опыт
Предложите учащимся представить (ассоциировать) себя с чем-либо из предложенных категорий (жидкости, материалы, металлы).
- Игра на воображение со смешными условиями
Предложите детям конкретные условия и возможность изобразить их на бумаге.
- Представим себя
Упражнение состоит в том, чтобы дети могли представить себя разными персонажами или предметами и воспроизвести эту роль в игровой форме.
- Показать эмоцию
Попросите детей показать свои эмоции.
- Оригами-сет
Предложите детям создавать животных из оригами (например, лягушки или кузнечики) и устраивать между ними гонки.
- Планета наоборот
Предложите детям изобразить на бумаге и придумать условия существования определенных предметов.
- Вопрос – ответ
Дети рассчитываются на "первый-второй". Первые имеют право только задавать вопросы, вторые – только отвечать. При этом дети ставят условие – буквы, на которые должны начинаться вопросы и ответы.
- Делаем собственный подкаст
Сначала предложите детям создать условия для записи собственного подкаста. Для этого они объединяются в минигруппы по ролям: ответственные за сценарий, музыкальное сопровождение, создание handmade студии звукозаписи. Затем организуйте запись подкаста/серии.
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Как идет обучение в Украине в условиях войны
- Руководитель подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина рассказала, что 61% учебных заведений в Украине готовы к оффлайн-обучению.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что по состоянию на 3 октября в Украине функционирует почти 13 тысяч школ. У большинства из них дети учатся офлайн и в смешанном формате.
- Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.
- Больше всего дошкольников учатся очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве.