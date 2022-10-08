Досить часто діти під час тривоги у бомбосховищі нервують чи нудьгують. Тож для вчителів створили порадник активностей, які можна проводити з дітьми у шкільному укритті.
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Для дітей якого віку ці активності
Ці активності допоможуть дітям впоратися з емоціями в укритті під час повітряної тривоги. Вправи можна виконувати з дітьми різних вікових груп – від 1 до 11 класів. Вони зокрема розраховані на такі вікові групи дітей:
- початкова школа (6 – 10 років);
- середня школа (11 – 14 років);
- старша школа (15 – 18 років).
Які вправи можна виконувати з дітьми в укритті
- Вправа на розвиток уяви та фантазії
Запропонуйте дітям за допомогою уяви та фантазії перетворити звичайний тенісний м'яч на уявний предмет.
- Мій перший стендап
Діти по черзі виходять у центр кола / на імпровізовану сцену і розповідають історію, аби розсмішити інших.
- У центрі уваги
Діти отримують завдання зайняти по черзі місце на імпровізованій сцені й зробити так, щоб тільки він / вона були в центрі уваги.
- Коло любові
На цьому етапі ви пропонуєте відчути без слів та поглядів, а лише через долоні тепло одне одного.
- Від наскельного малюнка до iPhone13
Ви або охочий учень створюєте малюнок і показуєте його іншим. Потім усі діти стають / сідають спиною одне до одного. Автори зображень демонструють їх тим, хто першими сидять спиною. Завдання тих, хто побачив оригінальне зображення, – відтворити його рухами по спині учасників перед ними.
- Створюємо музику з будь-чого
Можна проявити креативність і сформувати цілий ансамбль звукових інструментів. Варто лише знайти в рюкзаку предмети, які потенційно можуть давати цікавий звук. При цьому додати трохи креативності, щоб створити саморобні інструменти.
- Який ти логотип
Запропонуйте дітям об'єднатися у пари і провести інтерв'ю одне з одним. Опісля на основі відповідей створити логотип особистості своїх візаві.
- Гра на уяву зі смішними умовами
Запропонуйте дітям конкретні нереальні умови та можливість зобразити їх на папері.
- Уявімо себе
Вправа полягає в тому, щоб діти могли уявити себе різними персонажами чи предметами і відтворити цю роль в ігровій формі.
- Показати емоцію
Попросіть дітей показати свої емоції.
- Оригамі-сет
Запропонуйте дітям створювати тварин з оригамі (наприклад, жабки або коники-стрибунці) і влаштовувати між ними перегони.
- Планета навпаки
Запропонуйте дітям зобразити на папері та вигадати умови існування певних предметів.
- Запитання – відповідь
Діти розраховуються на "перший-другий". Перші мають право тільки ставити запитання, другі – тільки відповідати. При цьому діти ставлять умову – літери, на які мають починатися запитання і відповідь.
- Робимо власний подкаст
Спочатку запропонуйте дітям створити умови для запису власного подкасту. Для цього вони об'єднуються у мінігрупи за ролями: відповідальні за сценарій, музичний супровід, створення handmade студії звукозапису. Потім організуйте запис подкасту / серії.
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Як триває навчання в Україні в умовах війни
- Очільниця підкомітету з питань вищої освіти ВРУ Юлія Гришина розповіла, що 61% закладів освіти в Україні готовий до офлайн-навчання.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що станом на 3 жовтня в Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл. У більшості з них діти вчаться офлайн та у змішаному форматі.
- Очно та у змішаному форматі у майже 8 тисячах шкіл вчиться понад 2,1 мільйона учнів. Близько 5 тисяч шкіл навчають дітей дистанційно.
- Найбільше дошкільнят вчаться очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві.