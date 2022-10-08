Досить часто діти під час тривоги у бомбосховищі нервують чи нудьгують. Тож для вчителів створили порадник активностей, які можна проводити з дітьми у шкільному укритті.

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Для дітей якого віку ці активності

Ці активності допоможуть дітям впоратися з емоціями в укритті під час повітряної тривоги. Вправи можна виконувати з дітьми різних вікових груп – від 1 до 11 класів. Вони зокрема розраховані на такі вікові групи дітей:

початкова школа (6 – 10 років);

середня школа (11 – 14 років);

старша школа (15 – 18 років).

Які вправи можна виконувати з дітьми в укритті

Вправа на розвиток уяви та фантазії

Запропонуйте дітям за допомогою уяви та фантазії перетворити звичайний тенісний м'яч на уявний предмет.

Мій перший стендап

Діти по черзі виходять у центр кола / на імпровізовану сцену і розповідають історію, аби розсмішити інших.

У центрі уваги

Діти отримують завдання зайняти по черзі місце на імпровізованій сцені й зробити так, щоб тільки він / вона були в центрі уваги.

Коло любові

На цьому етапі ви пропонуєте відчути без слів та поглядів, а лише через долоні тепло одне одного.

Від наскельного малюнка до iPhone13

Ви або охочий учень створюєте малюнок і показуєте його іншим. Потім усі діти стають / сідають спиною одне до одного. Автори зображень демонструють їх тим, хто першими сидять спиною. Завдання тих, хто побачив оригінальне зображення, – відтворити його рухами по спині учасників перед ними.

Створюємо музику з будь-чого

Можна проявити креативність і сформувати цілий ансамбль звукових інструментів. Варто лише знайти в рюкзаку предмети, які потенційно можуть давати цікавий звук. При цьому додати трохи креативності, щоб створити саморобні інструменти.

Який ти логотип

Запропонуйте дітям об'єднатися у пари і провести інтерв'ю одне з одним. Опісля на основі відповідей створити логотип особистості своїх візаві.

Гра на уяву зі смішними умовами

Запропонуйте дітям конкретні нереальні умови та можливість зобразити їх на папері.

Уявімо себе

Вправа полягає в тому, щоб діти могли уявити себе різними персонажами чи предметами і відтворити цю роль в ігровій формі.

Показати емоцію

Попросіть дітей показати свої емоції.

Оригамі-сет

Запропонуйте дітям створювати тварин з оригамі (наприклад, жабки або коники-стрибунці) і влаштовувати між ними перегони.

Планета навпаки

Запропонуйте дітям зобразити на папері та вигадати умови існування певних предметів.

Запитання – відповідь

Діти розраховуються на "перший-другий". Перші мають право тільки ставити запитання, другі – тільки відповідати. При цьому діти ставлять умову – літери, на які мають починатися запитання і відповідь.

Робимо власний подкаст

Спочатку запропонуйте дітям створити умови для запису власного подкасту. Для цього вони об'єднуються у мінігрупи за ролями: відповідальні за сценарій, музичний супровід, створення handmade студії звукозапису. Потім організуйте запис подкасту / серії.

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