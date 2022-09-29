Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні функціонує понад 9,3 тисячі садочків. Їх відвідує понад 700 тисяч дітей.

Важливо Є проблеми з укриттями: скільки навчальних закладів мають сховища і готові до офлайн-навчання

У яких областях найбільше дошкільнят вчаться очно

Найбільше дошкільнят вчаться очно, за словами Шкарлета, у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві.

Протягом останніх днів в Україні, уточнив міністр, запрацювали ще понад 30 дитсадків – онлайн, очно та у змішаній формі залежно від безпекової ситуації у регіоні. Зокрема – у Житомирській, Львівській і Кіровоградській областях.

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Скільки закладів освіти до очного навчання

Очільниця підкомітету з питань вищої освіти ВРУ Юлія Гришина розповіла, що 61% закладів освіти в Україні готовий до офлайн-навчання. При цьому незначна кількість освітніх закладів немає укриттів. Для цих шкіл, садочків, за її словами, надзвичайно важливо на сьогодні будувати сховища.

Скільки дошкільнят вчиться очно

За словами очільника Міносвіти Сергія Шкарлета, зараз в Україні майже 332 тисячі дошкільнят ходять у дитсадочки. З 1 вересня цього року кількість таких діток збільшилася на 11,5 тисячі. Надійні укриття у закладах освіти продовжують облаштовувати.

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