Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине функционирует более 9,3 тысячи садиков. Их посещает более 700 тысяч детей.

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В каких областях больше всего дошкольников учатся очно

Больше дошкольников учатся очно, по словам Шкарлета, во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве.

В последние дни в Украине, уточнил министр, заработали еще более 30 детсадов – онлайн, очно и в смешанной форме в зависимости от ситуации в регионе. В частности – в Житомирской, Львовской и Кировоградской областях.

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Сколько учебных заведений готовы к очному обучению

Руководитель подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина рассказала, что 61% учебных заведений в Украине готовы к оффлайн-обучению. При этом незначительное количество образовательных заведений не имеет укрытий. Для этих школ, садиков, по ее словам, чрезвычайно важно на сегодняшний день строить хранилища.

Сколько дошкольников учится очно

По словам главы Минобразования Сергея Шкарлета, сейчас в Украине почти 332 тысячи дошкольников ходят в детсады. С 1 сентября этого года количество таких детей увеличилось на 11,5 тысячи. Надежные укрытия в учебных заведениях продолжают обустраивать.

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