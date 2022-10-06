Для учителів та директорів шкіл проблемою стала якісна організація навчання дітей за змішаною формою навчання. Державна служба якості освіти натомість підготувала роз'яснення, як правильно подолати недоліки дистанційки та виклики війни.

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Які є варіанти змішаної форми навчання

поєднання очної форми з дистанційною;

поєднання різних форматів навчання у межах одного класу (основне очне навчання з використанням технологій дистанційного навчання та різних форм роботи з електронними ресурсами, онлайн-курсами тощо);

поєднання самостійного навчання та роботи в класі;

змішування підручників та навчальних матеріалів з електронними ресурсами.

Найбільш популярною в Україні зараз є практика поєднання очної форми з дистанційною.

Основні моделі змішаного навчання

Ротаційна модель

В її основі – так звана "ротація" учнів у школі. Відбувається також і "ротація" різновидів діяльності учнів – онлайн і офлайн. Різновидом цієї моделі є робота за технологією "Перевернутий клас". Так, частину матеріалів учні опрацьовують самостійно, а в класі обговорюють дискусійні питання, консультуються з учителем або вивчають наступну частину матеріалу. Саме таку модель сьогодні реалізують більшість шкіл в Україні, які обрали змішаний формат навчання.

Гнучка модель

У межах цієї моделі учні працюють за індивідуально налаштованим розкладом переважно онлайн. Учитель є інструктором, який координує їхню діяльність та консультує. Консультації педагог може надавати як очно, так і онлайн у синхронному режимі. Таку модель часто обирають школи з дистанційним навчанням.

Особистісно орієнтована модель

Зазвичай учні навчаються очно, а паралельно працюють із онлайн-курсами. Таку модель можуть використовувати для поглибленого вивчення деяких предметів у разі поєднання різних форм освіти.

Модель збагаченого віртуального середовища

Вона передбачає основну роботу в режимі онлайн за дистанційними курсами. Водночас учень може відвідувати певні уроки. Або ж для учнів усього класу проводять певні уроки, наприклад, на початку та наприкінці вивчення теми. Така модель корисна громадам, де внаслідок воєнних дій школа зруйнована або пошкоджена.

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Як директорові організувати якісне змішане навчання у школі

Аби організувати якісне змішане навчання у школі, керівнику закладу освіти варто:

провести опитування серед батьків та вчителів щодо форми навчання їхніх дітей;

відкрити нові форми навчання у школі;

відкрити дистанційні класи, якщо є потреба;

організувати навчання за індивідуальними освітніми формами;

розподілити учнів на підгрупи для ротації. Учні можуть ділитися на підгрупи в класі та відвідувати школу, чергуючись;

розподілити навчальне навантаження учителів;

адаптувати розклад уроків;

адаптувати календарно-тематичне планування вчителів.

Варіанти ротації учнів

початкова школа / базова школа / старша школа;

паралелі класів;

певні класи по черзі: новостворені класи, початкова школа, випускні класи тощо.

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