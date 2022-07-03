Профессор чешского вуза предложил россиянке "свергнуть" Путина, а уже потом сдавать экзамен

Студентка Остравского университета из России не приехала на сессию, ссылаясь на "политические причины". Чешский профессор, у которого она просила войти в ее положение, предложил ей сначала "свергнуть" Путина, а уже потом сдавать экзамен.

Историю своей "дискриминации" гражданка России рассказала российскому СМИ. Преподаватель, которого так называемая "жертва" обвиняет в неприязни, считает свой ответ никоим образом не дискриминационным и вполне логичным – руководство вуза поддерживает его позицию.

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Что известно об обучении россиянки в Чехии

Гражданка России с осени 2021 года изучает биологию на бакалавриате в Остравском университете в Чехии. Свой выбор учиться в европейском вузе она объясняет тем, что в российских учебных заведениях "низкое качество образования". При этом уже на магистратуру она планировала поступать в какой-то из вузов Ирландии или Германии, на Чехии останавливаться не хотела.

Первый семестр студентка провела в России, училась онлайн из-за пандемийных ограничений. В январе же приехала на первую сессию, впрочем, сразу после того отправилась обратно в Россию, ссылаясь, как пишет российское СМИ, на "психическое состояние здоровья ".

В начале апреля Чехия отменила пандемийные ограничения, и россиянка должна была вернуться туда на очное обучение. Впрочем, студентка осталась в России из-за якобы введенных против ее страны санкций.

Жалобы россиянки и ответ чешского профессора

По словам студентки, билеты из Москвы в Прагу накануне второй сессии в вузе стоили 60 – 80 тысяч рублей в одну сторону, что вдвое дороже, чем в январе, а со всеми необходимыми пересадками дорога заняла бы 30 – 40 часов.

Кроме того, банк горе-студентки отключили от SWIFT, ее российские карты заблокировали, и она не могла оплатить проживание в общежитии. За советом она обратилась к юристу Островского университета, но, по ее словам, ответа не получила. Это якобы стало еще одной причиной, почему она не поехала в Чехию.

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Россиянка сразу написала электронные письма своим преподавателям с вопросом, что ей делать с экзаменами, ведь она не может вернуться в Остраву на период сессии, как она объяснила, "из-за политической ситуации".

По ее словам, один преподаватель отказал ей в сдаче экзамена онлайн без объяснения причин, еще один согласился перенести экзамен на август, а трое разрешили сдать тесты по их предметам онлайн. Впрочем, возмутил россиянку ответ профессора департамента биологии и экологии естественнонаучного факультета Марека Элиаша:

Решение вашей проблемы предполагает начало политического переворота в вашей стране, "свержение" этого урода Путина и немедленное прекращение агрессии против Украины… Когда в Украине приходится умирать невинным мирным жителям и тысячи из них жертвуют своей жизнью, защищаясь от вашего варварского нападения, вам, гражданам России, придется пережить определенный дискомфорт. Наведите порядок в вашей стране, даже если это означает риск провести время в тюрьме. Это ничто по сравнению с катастрофой, которую вы совершаете в Украине,

– ответил россиянке профессор Элиаш.

Россиянка, конечно же, восприняла ответ чешского профессора как "откровенно дискриминационный". Она не понимает, почему преподаватель отреагировал на ее письмо "настолько неадекватно". С жалобой она обратилась в учебный офис Островского университета, где предположила, что Элиаш будет оценивать ее "по гражданству, а не по знаниям". К слову, на экзамен 21 июня россиянка так и не приехала.

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Комментарий профессора Элиаша на обвинения студентки из России

К слову, профессор дал комментарий российскому СМИ, объяснив обстоятельства ситуации. Он подчеркнул, что не считает свой ответ на письмо студентки дискриминационным.

Физическое присутствие на экзамене обязательно для каждого студента – россиянина или американца. Нет никакой другой реальной возможности обеспечить справедливые и равные условия для всех студентов,

– заявил преподаватель чешского университета.

Профессор также подчеркнул, что не знает, как студентка относится к российской агрессии против Украины. Если она ее открыто осуждает, то, по его словам, он был бы "совершенно счастлив" помочь ей.

К примеру, я мог бы ей помочь деньгами, чтобы покрыть расходы на поездку из России в Остраву. Но если присутствие студента на экзамене обязательно, и если она (россиянка – ред. 24 канал) не может вернуться в Остраву из-за, как она пишет, "политической ситуации", то логично, что единственный способ решить проблему – изменить эту политическую ситуацию,

– подчеркнул Элиаш.

Добавим, что руководство университета поддержало позицию Марека Элиаша – завкафедры биологии вуза Алеш Дольны заверил, что убеждение преподавателя относительно российского вторжения в Украину никоим образом не влияет на требования к российской студентке или оценке ее знаний, профессор справедлив и имеет одинаковые требования ко всем без исключения в соответствии с программой курса.

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