Історію своєї "дискримінації" громадянка Росії розповіла російському ЗМІ. Викладач, якого так звана "жертва" звинувачує у неприязні, вважає свою відповідь жодним чином не дискримінаційною й цілком логічною – керівництво вишу підтримує його позицію.

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Що відомо про навчання росіянки у Чехії

Громадянка Росії з осені 2021 року вивчає біологію на бакалавраті в Остравському університеті, що у Чехії. Свій вибір навчатися в європейському виші вона пояснює тим, що у російських навчальних закладах "низька якість освіти". При цьому вже на магістратуру вона планувала вступати у якийсь з вишів Ірландії або Німеччини, на Чехії зупинятись не хотіла.

Перший семестр студентка провела в Росії, навчалась онлайн через пандемійні обмеження. У січні ж приїхала на першу сесію, втім одразу після того поїхала назад у Росію, посилаючись, як пише російське ЗМІ, на "психічний стан здоров'я".

На початку квітня Чехія скасувала пандемійні обмеження, і росіянка мала повертатись туди на очне навчання. Втім студентка залишилась у Росії через начебто введені проти її країни санкції.

Бідкання росіянки і відповідь чеського професора

За словами студентки, квитки з Москви у Прагу напередодні другої сесії у виші коштували 60 – 80 тисяч рублів в один бік, що вдвічі дорожче, ніж у січні, а зі всіма необхідними пересадками дорога б зайняла 30 – 40 годин.

Крім того, банк горе-студентки відключили від SWIFT, її російські картки заблокували, й вона не могла оплатити проживання у гуртожитку. За порадою вона звернулась до юриста Остравського університету, але, за її словами, відповіді не отримала. Це нібито стало ще однією причиною, чому вона таки не поїхала у Чехію.

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Росіянка одразу написала електронні листи своїм викладачам із запитанням, що їй робити з іспитами, адже вона не може повернутися в Остраву на період сесії, як вона пояснила, "через політичну ситуацію".

За її словами, один викладач відмовив їй у складанні іспиту онлайн без пояснення причин, ще один погодився перенести іспит на серпень, а троє дозволили скласти тести з їхніх предметів онлайн. Втім обурила росіянку відповідь професора департаменту біології та екології природничо-наукового факультету Марека Еліаша:

Розв'язання вашої проблеми передбачає початок політичного перевороту у вашій країні, "скидання" цього виродка Путіна та негайне припинення агресії проти України… Коли в Україні доводиться вмирати невинним мирним мешканцям і тисячі з них жертвують своїм життям, захищаючись від вашого варварського нападу, вам, громадянам Росії, доведеться пережити певний дискомфорт. Наведіть порядок у вашій країні, навіть якщо це означає ризик провести якийсь час у в'язниці. Це – ніщо, у порівнянні з катастрофою, яку ви коїте в Україні,

– відповів росіянці професор Еліаш.

Росіянка, звісно ж, сприйняла відповідь чеського професора "відверто дискримінаційною". Вона не розуміє, чому викладач відреагував на її лист "настільки неадекватно". Зі скаргою вона звернулась до навчального офісу Остравського університету, де припустила, що пан Еліаш оцінюватиме її "за громадянством, а не за знаннями". До слова, на іспит 21 червня росіянка так і не приїхала.

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Коментар професора Еліаша на звинувачення студентки з Росії

До слова, професор дав коментар російському ЗМІ, у якому пояснив обставини ситуації. Він наголосив, що не вважає свою відповідь на лист студентки дискримінаційною.

Фізична присутність на іспиті є обов'язковою для кожного студента – росіянина чи американця. Немає жодної іншої реальної можливості забезпечити справедливі й рівні умови для всіх студентів… Я вважаю, що у студентки (росіянки – ред. 24 канал) немає жодних фізичних чи розумових обмежень, щоб ставитись до неї якось по-особливому,

– заявив викладач чеського університету.

Професор також підкреслив, що не знає, як студентка ставиться до російської агресії проти України. Якщо вона її відкрито засуджує, то, за його словами, він був би "абсолютно щасливий" допомогти їй.

Наприклад, я міг би їй допомогти грошима, щоб покрити витрати на поїздку з Росії в Остраву. Але якщо присутність студента на екзамені обов'язкова, і якщо вона (росіянка – ред. 24 канал) не може повернутись в Остраву через, як вона пише, "політичну ситуацію", то логічно, що єдиний спосіб розв'язати проблему – змінити цю політичну ситуацію,

– підкреслив Еліаш.

Додамо, що керівництво університету підтримало позицію Марека Еліаша – завкафедри біології вишу Алеш Дольни запевнив, що переконання викладача щодо російського вторгнення в Україну жодним чином не впливає на вимоги до російської студентки чи оцінки її знань, професор справедливий та має однакові вимоги до всіх без винятку студентів відповідно до програми курсу.

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