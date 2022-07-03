Російські окупанти в Херсоні продовжують тероризувати мирне населення. Цього разу під ударом опинилися студенти та аспіранти Херсонського державного університету.

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Захоплення гуртожитків

Раніше російські окупанти захопили головний корпус ХДУ та викрали завідувача кафедри прямо з гуртожитку. Цього їм виявилося замало, тому вони вирішили захопити усі гуртожитки.

Як повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов, російські військові повністю захопили гуртожитки Херсонського державного університету. Усіх студентів та аспірантів, які там проживали, вони вигнали просто на вулицю.

Ситуація на окупованих територіях: останні події

Американські аналітики та розвідники повідомляють про те, що опір українців на Херсонщині набирає обертів. Що стосується окупантів, то в них вже немає сил для тотального контролю області, великих неприємностей їм завдає і контрнаступ ЗСУ.

Сили спротиву набирають обертів і в знищеному окупантами Маріуполі. Ворог перетворив місто на гетто, там шалено складна гуманітарна та санітарна ситуація, але навіть попри це українці продовжують активно боротися з росіянами.

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