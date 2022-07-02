Про це уранці 2 липня розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що спротив в Маріуполі повільно, але набирає обертів.

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Як російські військові реагують на непокору населення

Росіяни, які не звикли до спротиву, розгорнули чергову хвилю перевірок та фільтрації. Таким чином вони намагаються стримувати партизанський рух, який розростається серед населення Маріуполя, яке відходить від шоку.

При в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію підлягають додатковому допиту ФСБ,

– розповів Андрющенко.



У Маріуполі набирають обертів сили спротиву / Фото телеграм Петра Андрющенка

Противник посилив обшуки та перевірки

Андрющенко додав, що росіяни намагаються придушити настрої маріупольців. Для цього вони вдаються до чергових актів терору. Так, по Маріупольському району йде хвиля обшуків та перевірок, на наступному тижні переходять до міста. Утім, наголошує радник міського голови, ці спроби росіян – марні, оскільки Маріуполь – українське місто, яке не прийме окупацію.

Окупант розповів, як обстрілював мирних у Маріуполі

Як зізнається загарбник під час допиту, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата "нападу" України на Росію – 26 лютого. Тобто, окупантів запевнили, що ввійти в Україну потрібно швидше, ніж наша держава "нападе" на їхню.

Уродженець Криму говорить Службі безпеки України, що нібито "не знав", куди вони їдуть і які саме об'єкти обстрілюють. Коли його з іншими окупантами повернули до місця дислокації у березні, ворог здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів. Але переконує, що знову ж таки "нічого не знав" про це.