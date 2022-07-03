Российские оккупанты в Херсоне продолжают терроризировать мирное население. В этот раз под ударом оказались студенты и аспиранты Херсонского государственного университета.

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Захват общежитий

Ранее российские оккупанты захватили главный корпус ХГУ и похитили заведующего кафедрой прямо из общежития. Этого им оказалось маловато, поэтому они решили захватить все общежития.

Как сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, российские военные полностью захватили общежития Херсонского государственного университета. Всех студентов и аспирантов, проживавших там, они выгнали прямо на улицу.

Ситуация на оккупированных территориях: последние события

Американские аналитики и разведчики сообщают о том, что сопротивление украинцев в Херсонской области набирает обороты. Что касается оккупантов, то у них уже нет сил для тотального контроля области, больших неприятностей им доставляет и контрнаступление ВСУ.

Силы сопротивления набирают обороты и в уничтоженном оккупантами Мариуполе. Враг превратил город в гетто, там безумно сложная гуманитарная и санитарная ситуация, но даже несмотря на это, украинцы продолжают активно бороться с россиянами.

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