Про це 24 каналу розповів литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринавичус. Він також зазначив, що по-перше, росіянам дуже потрібний Калінінград, а саме – сухопутний коридор.

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Доступ до Калінінграду дуже потрібен росіянам. Вони вже дуже давно мріють отримати "коридор" до цього міста і утримувати його у правовому полі,

– говорить Маріус Лауринавичус.

І друга мета – підрив цілісності санкцій, переконаний Лауринавичус. Адже будь-які винятки із усталеної санкційної політики, так чи інак приводять до підриву санкцій, каже він.

"Це дуже важливо, бо якщо Росія одержить перемогу у цих питаннях, то вже не зупиниться, що зрозуміло", – стверджує експерт.

ЄС з легкої руки Німеччини хоче послабити санкції для Росії

До 7 пакета санкцій Європи проти Росії має увійти коригування транзиту до Калінінграда через Литву. Ймовірно, будуть обмеження певних товарів, які агресор возить своєму анклаву.

Заборона на транзит великої кількості російських товарів має набути чинності вже в липні. Тому Європейська комісія намагається узгодити нові вказівки для того, щоб до цього часу запобігти загостренню ситуації.

Литва дотрималась санкційних умов і заблокувала транзит до Калінінграду

18 червня Литва офіційно заявила, що частково припинить транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС. Мовиться про залізничні перевезення вантажів до Калінінграда. Під заборону потрапили майже 50% того, що доставляють до анклаву з Росії.

Щодо цього різко висловилися не лише офіційні представники Кремля, а й багато їхніх посіпак. Зокрема, 25 червня самопроголошений президент Білорусі Лукашенко сказав, що такі дії можна вважати оголошенням війни.

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