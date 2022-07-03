Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. Он также отметил, что во-первых, россиянам очень нужен Калининград, а именно – сухопутный коридор.

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Доступ к Калининграду очень нужен россиянам. Они уже очень давно мечтают получить "коридор" в этот город и содержать его в правовом поле,

– говорит Мариус Лауринавичюс.

И вторая цель – подрыв целостности санкций, убежден Лауринавичюс. Ведь любые исключения из устоявшейся санкционной политики, так или иначе, приводят к подрыву санкций, говорит он.

"Это очень важно, потому что если Россия одержит победу в этих вопросах, то уже не остановится, что понятно", – утверждает эксперт.

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В 7 пакет санкций Европы против России должна войти корректировка транзита в Калининград через Литву. Вероятно, будут ограничения определенных товаров, которые агрессор возит своему анклаву.

Запрет на транзит большого количества российских товаров должен вступить в силу уже в июле. Поэтому Европейская комиссия пытается согласовать новые указания для того, чтобы до этого времени предотвратить обострение ситуации.

Литва придерживалась санкционных условий и заблокировала транзит в Калининград.

18 июня Литва официально заявила, что частично прекратит транзит российских товаров, попавших под санкции ЕС. Речь идет о железнодорожных перевозках грузов в Калининград. Под запрет попали почти 50% того, что доставляют в анклав из России.

В этом отношении резко высказались не только официальные представители Кремля, но и многие их приспешники. В частности, 25 июня самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко сказал, что такие действия можно считать объявлением войны.

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