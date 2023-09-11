Может спасти жизнь: что должен содержать "тревожный рюкзак" школьника
Во время войны каждый школьник должен иметь в учебном заведении "тревожный рюкзак". Последний должен содержать необходимые вещи, которые понадобятся ребенку в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Так что родителям нужно ответственно отнестись к сбору такого рюкзака. Что туда положить, рассказывает 24 Канал.
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Что должно быть в тревожном рюкзаке школьника
В МВД Украины отметили: следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой в укрытие.
При этом родителям советуют не перегружать рюкзак ребенка. Если рюкзак тяжел, ребенку будет трудно быстро эвакуироваться в безопасное место.
В Минреинтеграции при этом уточнили, что следует положить в тревожный рюкзак ученика. Это:
- питательные батончики и снеки;
- бутылка питьевой воды;
- влажные салфетки;
- теплое легкое одеяло;
- записка, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса);
- дополнительный телефон с повербанком;
- нужные медицинские препараты;
- несколько любимых вещей ребенка для создания атмосферы комфорта: игрушка, книга и т.д.
Что должно быть в "тревожном рюкзаке" школьника / МВД Украины