18-летний украинец Дарий Кузьминский сейчас получает международное образование в Японии. Он рассказал из своего опыта, что японцы знают о нашем государстве.

Детали юный ученый из Львова рассказал в интервью 24 Каналу. В частности, отметил, что в Японии до 2022 года даже никто бы не знал, что такое Украина.

Что японцы знают об Украине

Парень говорит: японцы знают о войне в Украине. Но уровень ознакомления значительно ниже, чем в Европе. На это влияет, в частности, расстояние между странами.

Думаю, до 2022 года здесь даже никто бы не знал, что такое Украина. А о том, что война у нас продолжалась с 2014 года, об аннексированном Крыме и подавно..

– отметил он.

При этом добавил: японцы знают, что Украина защищает правильные ценности, а Россия напала незаконно и безосновательно. Однако не совсем понимают контекст.

Кузьминский также рассказал, что украинских беженцев в Японии не так много. Сначала было где-то 2200. Около 800 из них вернулись в Украину.

Чем поразила Япония и Азия в целом

Юный гений также рассказал, что в Японии его поразила невероятная природа. В общем страна – это не только крупные города, в частности Токио.

Также он поделился, что его поразило в жизни и людях в Азии. Говорит: это их культура общения.

Поразила с первых часов пребывания. Они очень осторожны и вежливы. Я не встречал японца, который бы кричал,

– признался парень.

И добавил, что, конечно, есть исключения. Однако именно такую культуру общения хотел бы видеть в Европе.