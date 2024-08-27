Новый этап жизни: как правильно подготовить первоклассника к школе и что купить
На следующей неделе в Украине стартует учебный год 2024–2025. По-особенному ответственно готовить и собирать в школу своего ребенка должны родители первоклассников.
Будущий ученик должен не только подготовиться к новому расписанию дня, но и быть морально готовым к возможным вызовам во время войны и иметь все необходимое с собой. Как эффективно собрать первоклассника в школу и что ему купить, рассказывает Образование 24.
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Что должны знать и уметь дети, которые идут в первый класс
Ребенок еще до школы должен понять, что с началом обучения его распорядок дня изменится. Также ему придется налаживать новые социальные контакты. Так, эксперты-педагоги считают, что ученик/ученица уже в начале своей школьной жизни должен знать:
- полное имя и фамилию, имена и профессии родителей и бабушек с дедушками;
- времена года, названия месяцев и дней недели;
- ориентироваться, какой сейчас год, месяц и день недели;
- названия окружающих предметов (мебель, посуда, животные, растения и т.д.);
- названия не менее 10 цветов,
- различать в направления (право, лево, низ, верх).
Специалисты также считают, что перед походом в школу дети должны уметь понемногу считать, читать по слогам и писать простые слова.
Также ребенок должен уметь переодеваться, мыть руки, убирать за собой.
Ему стоит объяснить и то, что в школу нельзя приносить домашних животных, опасные предметы и ненужные для обучения предметы.
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Что купить ребенку в школу
Родители должны не только морально подготовить ребенка к школе, но и купить ему все необходимое, в частности одежду и канцтовары. На сегодня невозможно представить жизнь без гаджетов, поэтому ребенок должен иметь мобильный телефон, чтобы быть с родителями на связи. Также компьютер или ноутбук, чтобы в случае перевода на дистанционную форму обучения продолжал получать образование.
Из канцтоваров стоит купить своему будущему школьнику:
- тетради в клеточку и линейку;
- дневник;
- обложки для учебников, тетрадей и дневника;
- пенал;
- линейку;
- ручки синего цвета;
- обычные карандаши и ластик;
- набор для рисования, если уже есть такой предмет;
- папку для тетрадей;
- безопасные ножницы с закругленными концами;
- клей, цветной картон и бумагу цветной картон и бумагу;
- пластилин, доску для него, стеки стеки;
Как выбрать школьную форму
В части школ действует правило ношения школьной формы. Поэтому родителям следует это учитывать. Детали стоит узнать заранее в учебном заведении. Если форму родители должны покупать самостоятельно, а не вместе со всеми, то стоит присмотреться к такому комплекту одежды:
- для девочек: жакет, юбка (брюки), белая блузка и удобная обувь;
- для мальчиков: пиджак, брюки и белая праздничная и повседневная рубашки, удобная обувь.
- спортивная форма, кроссовки и сумка для них.
Это базовый набор, поэтому родители могут дополнить его жилетами и сарафанами и т.д., а также купить еще сменную одежду.
Также важно выбрать для ребенка удобный рюкзак.
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Как правильно подготовить ребенка к школе
Родителям стоит перед школой обсудить с ребенком новый этап в его жизни и соответствующие правила и обязанности. Также не стоит становиться для ребенка педагогом и учить его всему заранее. При этом стоит объяснить малышу роль учителя и соответствующее отношение к нему.
Накануне 1 сентября можете даже устроить своему ребенку пробный учебный день. В частности, учить его привыкать к новому распорядку дня и к тому, что придется просыпаться утром и собираться на уроки. Также растолкуйте ребенку элементарные правила поведения и объясните, что ошибки – это не катастрофа.
Можете также накануне пройтись с ребенком выбранным маршрутом до школы. При этом растолкуйте ему его действия в случае воздушной тревоги по дороге в учебное заведение (если не будете сопровождать его). В частности, покажите ближайшие укрытия и объясните, что в школе в таком случае надо слушать наставления учителя. Также подготовьте сумку на случай экстренной ситуации. Она должна содержать индивидуальную информационную карточку с группой крови, фамилией, именем и отчеством и контакты родителей, бутылку воды, перекус и лекарства.