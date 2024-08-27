Новый этап жизни: как правильно подготовить первоклассника к школе и что купить

На следующей неделе в Украине стартует учебный год 2024–2025. По-особенному ответственно готовить и собирать в школу своего ребенка должны родители первоклассников.

Будущий ученик должен не только подготовиться к новому расписанию дня, но и быть морально готовым к возможным вызовам во время войны и иметь все необходимое с собой. Как эффективно собрать первоклассника в школу и что ему купить, рассказывает Образование 24.

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Что должны знать и уметь дети, которые идут в первый класс

Ребенок еще до школы должен понять, что с началом обучения его распорядок дня изменится. Также ему придется налаживать новые социальные контакты. Так, эксперты-педагоги считают, что ученик/ученица уже в начале своей школьной жизни должен знать:

полное имя и фамилию, имена и профессии родителей и бабушек с дедушками;

времена года, названия месяцев и дней недели;

ориентироваться, какой сейчас год, месяц и день недели;

названия окружающих предметов (мебель, посуда, животные, растения и т.д.);

названия не менее 10 цветов,

различать в направления (право, лево, низ, верх).

Специалисты также считают, что перед походом в школу дети должны уметь понемногу считать, читать по слогам и писать простые слова.

Также ребенок должен уметь переодеваться, мыть руки, убирать за собой.

Ему стоит объяснить и то, что в школу нельзя приносить домашних животных, опасные предметы и ненужные для обучения предметы.

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Что купить ребенку в школу

Родители должны не только морально подготовить ребенка к школе, но и купить ему все необходимое, в частности одежду и канцтовары. На сегодня невозможно представить жизнь без гаджетов, поэтому ребенок должен иметь мобильный телефон, чтобы быть с родителями на связи. Также компьютер или ноутбук, чтобы в случае перевода на дистанционную форму обучения продолжал получать образование.

Из канцтоваров стоит купить своему будущему школьнику:

тетради в клеточку и линейку;

дневник;

обложки для учебников, тетрадей и дневника;

пенал;

линейку;

ручки синего цвета;

обычные карандаши и ластик;

набор для рисования, если уже есть такой предмет;

папку для тетрадей;

безопасные ножницы с закругленными концами;

клей, цветной картон и бумагу цветной картон и бумагу;

пластилин, доску для него, стеки стеки;

Как выбрать школьную форму

В части школ действует правило ношения школьной формы. Поэтому родителям следует это учитывать. Детали стоит узнать заранее в учебном заведении. Если форму родители должны покупать самостоятельно, а не вместе со всеми, то стоит присмотреться к такому комплекту одежды:

для девочек: жакет, юбка (брюки), белая блузка и удобная обувь;

для мальчиков: пиджак, брюки и белая праздничная и повседневная рубашки, удобная обувь.

спортивная форма, кроссовки и сумка для них.

Это базовый набор, поэтому родители могут дополнить его жилетами и сарафанами и т.д., а также купить еще сменную одежду.

Также важно выбрать для ребенка удобный рюкзак.

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Как правильно подготовить ребенка к школе

Родителям стоит перед школой обсудить с ребенком новый этап в его жизни и соответствующие правила и обязанности. Также не стоит становиться для ребенка педагогом и учить его всему заранее. При этом стоит объяснить малышу роль учителя и соответствующее отношение к нему.

Накануне 1 сентября можете даже устроить своему ребенку пробный учебный день. В частности, учить его привыкать к новому распорядку дня и к тому, что придется просыпаться утром и собираться на уроки. Также растолкуйте ребенку элементарные правила поведения и объясните, что ошибки – это не катастрофа.

Можете также накануне пройтись с ребенком выбранным маршрутом до школы. При этом растолкуйте ему его действия в случае воздушной тревоги по дороге в учебное заведение (если не будете сопровождать его). В частности, покажите ближайшие укрытия и объясните, что в школе в таком случае надо слушать наставления учителя. Также подготовьте сумку на случай экстренной ситуации. Она должна содержать индивидуальную информационную карточку с группой крови, фамилией, именем и отчеством и контакты родителей, бутылку воды, перекус и лекарства.