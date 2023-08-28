Собираем первоклассника в школу: что обязательно купить ребенку, а что будет лишним

28 августа 2023, 18:54
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Окна

1 сентября стартует новый учебный год. Так что родители продолжают собирать своих учеников в школу.

Особый вызов получили родители первоклассников. Что обязательно нужно купить первокласснику до 1 сентября, а какая канцелярия будет лишней, и как при этом не потратить все деньги, рассказали учителя начальных классов Татьяна Таран и Виктория Валебна.

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Какие вещи нужны первокласснику в школу

Так, педагоги составили перечень предметов и вещей, которые нужно купить первоклассникам.

  • Одежда

Одежда должна быть удобна. Лучше выбирать светлый верх, темный низ. Если приобретаете джинсы, то они должны быть классическими. Также стоит приобрести вышиванку. Не забудьте и про удобную спортивную одежду: штаны и простую однотонную футболку.

  • Обувь

Не забудьте купить своему школьнику и скользящую обувь для класса, чешки для уроков хореографии и спортивную обувь с резиновой подошвой.

  • Рюкзаки

Рюкзаки можете приобрести сразу два: один – обычный, другой – для спортивной формы.

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Школьная канцелярия

Из школьных принадлежностей своему первокласснику стоит купить следующее:

  • тетради в клеточку и косую линию;
  • обложки для тетрадей и учебников;
  • простые карандаши;
  • ручки шариковые, ручка пиши-стирай;
  • альбом для рисования, где можно легко отрывать листы;
  • двусторонняя цветная бумага;
  • цветной картон;
  • ножницы с закругленными концами;
  • клей-карандаш;
  • цветные карандаши и фломастеры;
  • линейка деревянная;
  • пластилин;
  • дощечка для лепки, стеки;
  • акварельные краски или гуашь;
  • кисти для рисования;
  • стакан-непроливайка;
  • стругачка;
  • резинка для стирания;
  • маленький пенал;
  • папка-скоросшиватель;
  • магнитная дощечка.

При этом вещи советуют педагоги подписать, чтобы дети случайно их не перепутали.

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Что не нужно покупать

Татьяна Таран также рассказала, что не стоит покупать первокласснику. Это:

  • специальная спортивная форма;
  • рюкзаки, которые уже без наполнения весят до килограмма и больше;
  • игрушки;
  • лего, если учителя о них не говорят;
  • папки для тетрадей;
  • подставки под книги;
  • большие пеналы;
  • большие наборы красок, пластилина, цветных карандашей;
  • дорогая цветная бумага.
Автор: Марія Волошин