Собираем первоклассника в школу: что обязательно купить ребенку, а что будет лишним

1 сентября стартует новый учебный год. Так что родители продолжают собирать своих учеников в школу.

Особый вызов получили родители первоклассников. Что обязательно нужно купить первокласснику до 1 сентября, а какая канцелярия будет лишней, и как при этом не потратить все деньги, рассказали учителя начальных классов Татьяна Таран и Виктория Валебна.

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Какие вещи нужны первокласснику в школу

Так, педагоги составили перечень предметов и вещей, которые нужно купить первоклассникам.

Одежда

Одежда должна быть удобна. Лучше выбирать светлый верх, темный низ. Если приобретаете джинсы, то они должны быть классическими. Также стоит приобрести вышиванку. Не забудьте и про удобную спортивную одежду: штаны и простую однотонную футболку.

Обувь

Не забудьте купить своему школьнику и скользящую обувь для класса, чешки для уроков хореографии и спортивную обувь с резиновой подошвой.

Рюкзаки

Рюкзаки можете приобрести сразу два: один – обычный, другой – для спортивной формы.

Школьная канцелярия

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Из школьных принадлежностей своему первокласснику стоит купить следующее:

тетради в клеточку и косую линию;

обложки для тетрадей и учебников;

простые карандаши;

ручки шариковые, ручка пиши-стирай;

альбом для рисования, где можно легко отрывать листы;

двусторонняя цветная бумага;

цветной картон;

ножницы с закругленными концами;

клей-карандаш;

цветные карандаши и фломастеры;

линейка деревянная;

пластилин;

дощечка для лепки, стеки;

акварельные краски или гуашь;

кисти для рисования;

стакан-непроливайка;

стругачка;

резинка для стирания;

маленький пенал;

папка-скоросшиватель;

магнитная дощечка.

При этом вещи советуют педагоги подписать, чтобы дети случайно их не перепутали.