Что означает слово "почвара" и какие необычные синонимы имеет

В украинском языке есть немало необычных слов. Одним из таких является "почвара".

Что означает это слово и какие слова следует им заменить в своем языке, рассказывает Образование 24.

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Что означает слово "почвара"

Это удивительное слово имеет несколько значений.

Так называют чудовище (укр. потвору або чудовисько).

Также так можно назвать привидения, призраки.

А в переносном смысле так говорят еще и о человеке с безобразной внешностью или поведением.

Это слово употребляют также как ругательное.

Кстати, украинским словом "чудовище" можно заменить сразу два русских слова: "привидение" и "урод".

У "почвари" в значении привидения есть еще такие синонимы как укр. "мара, потороча, очмана, примара". У "почвари" в значении чудовища таковы – укр. виродок, покруч, дивогляд.

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Какие 5 интересных слов стоит запомнить

Мы раньше также предлагали вашему вниманию 5 красивых украинских слов, которыми вы можете обогатить свою речь. Это такие:

бузувір;

притичина;

перебендя;

ринва;

легіт.

А что они означают, читайте по ссылке.