Что означает это слово и какие слова следует им заменить в своем языке, рассказывает Образование 24.
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Что означает слово "почвара"
Это удивительное слово имеет несколько значений.
- Так называют чудовище (укр. потвору або чудовисько).
- Также так можно назвать привидения, призраки.
- А в переносном смысле так говорят еще и о человеке с безобразной внешностью или поведением.
- Это слово употребляют также как ругательное.
Кстати, украинским словом "чудовище" можно заменить сразу два русских слова: "привидение" и "урод".
У "почвари" в значении привидения есть еще такие синонимы как укр. "мара, потороча, очмана, примара". У "почвари" в значении чудовища таковы – укр. виродок, покруч, дивогляд.
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Какие 5 интересных слов стоит запомнить
Мы раньше также предлагали вашему вниманию 5 красивых украинских слов, которыми вы можете обогатить свою речь. Это такие:
- бузувір;
- притичина;
- перебендя;
- ринва;
- легіт.
А что они означают, читайте по ссылке.