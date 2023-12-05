Що означає це слово та які слова варто ним замінити у своїй мові, розповідає Освіта 24.
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Що означає слово "почвара"
Це дивне слово має кілька значень.
- Так називають потвору або чудовисько.
- Також так можна найменувати привиддя, примару.
- А у переносному значенні так кажуть ще й про людину з потворною зовнішністю або поведінкою.
- Це слово вживають також як лайливе.
До речі, українським словом "почвара" можна замінити відразу два російські слова: "привидение" і "урод".
У почвари у значенні привида є ще такі синоніми як мара, потороча, очмана, примара. У почвари у значені потвори такі – виродок, покруч, дивогляд.
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Які 5 цікавих слів варто запам'ятати
Ми раніше також пропонували вашій увазі 5 красивих українських слів, якими ви можете збагатити своє мовлення. Це такі:
- бузувір;
- притичина;
- перебендя;
- ринва;
- легіт.
А що вони означають, читайте за посиланням.