Последние несколько лет благодаря социальным сетям мы немало узнали о диалектах. А еще их популяризируют и известные исполнители.

О чем поется в новой песне FIЇNKA, и что такое "афены", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.

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Что такое "афины"?

Кто-то слышал, а кто-то узнает впервые именно из новой песни FIЇNKA, что такое "афины".

А для Карпат – лето пахнет афинами и имеет фиолетовый цвет. Именно так жители этого региона называют вкусную и полезную ягоду – чернику обыкновенную (Vaccinium myrtillus).

Однако, по одну сторону Карпат говорят афены, а по другую – яфены. Считается, что такое название возникло под влиянием румынского языка – от afină, что означает "черника".

Песня "Афины", релиз: смотрите видео

А еще эта ягода на территории Украины имеет названия:

чорниця,

черниця,

борівка,

бурівка,

чорні ягоди,

чорничник,

афини,

яфини,

яфин.

Лучше выберите такое альтернативное название, вместо черники. Да и вообще, в украинском языке ягоды имеют свои названия, отличные от русских, например ежевика или клюква.

Чем полезна черника?

Черника кустарниковое растение, которое цветет в мае-июне, а созревает только в июле-августе – именно тогда в горах и тепло, и вкусно. Это растение любит солнечные поляны и долины и плодит почти каждый год. А самый большой черничник – хребет Боржава.

Сбор ягод в горах – это ручной труд, после которой руки становятся синими, даже, черными от ягоды. Эту ягоду – "чешут", то есть собирают с помощью специального гребня, а затем перебирают от листочков, что затягивает гребень.

Ягоды и листья черники очень полезны, ее еще называют "глазная ягода", поскольку очень полезна для зрения. В этих ягодах очень много полезных веществ, которые не теряются даже в сушеном виде:

- витамин Р;

- каротин;

- аскорбиновая кислота;

- магний и фосфор;

- калий и кальций;

- натрий, железо, никель;

- медь, марганец, кобальт;

- витамины РР, В1, В6;

- пантотеновая кислота;

- бор, титан, хром;

- пектины.

Вот такая вкусная и полезная афина. Насладитесь летом, горами и вкусом черники!