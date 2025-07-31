Fiїnka спела про "афины": проверьте, знаете ли вы, что это такое
- Песня FIЇNKA "Афины" рассказывает о чернике, известной в Карпатах как "афины" или "яфины".
- Черника богата витаминами и микроэлементами, полезные для зрения, и имеет множество местных названий в украинском языке.
Последние несколько лет благодаря социальным сетям мы немало узнали о диалектах. А еще их популяризируют и известные исполнители.
О чем поется в новой песне FIЇNKA, и что такое "афены", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.
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Что такое "афины"?
Кто-то слышал, а кто-то узнает впервые именно из новой песни FIЇNKA, что такое "афины".
А для Карпат – лето пахнет афинами и имеет фиолетовый цвет. Именно так жители этого региона называют вкусную и полезную ягоду – чернику обыкновенную (Vaccinium myrtillus).
Однако, по одну сторону Карпат говорят афены, а по другую – яфены. Считается, что такое название возникло под влиянием румынского языка – от afină, что означает "черника".
Песня "Афины", релиз: смотрите видео
А еще эта ягода на территории Украины имеет названия:
- чорниця,
- черниця,
- борівка,
- бурівка,
- чорні ягоди,
- чорничник,
- афини,
- яфини,
- яфин.
Лучше выберите такое альтернативное название, вместо черники. Да и вообще, в украинском языке ягоды имеют свои названия, отличные от русских, например ежевика или клюква.
Чем полезна черника?
Черника кустарниковое растение, которое цветет в мае-июне, а созревает только в июле-августе – именно тогда в горах и тепло, и вкусно. Это растение любит солнечные поляны и долины и плодит почти каждый год. А самый большой черничник – хребет Боржава.
Сбор ягод в горах – это ручной труд, после которой руки становятся синими, даже, черными от ягоды. Эту ягоду – "чешут", то есть собирают с помощью специального гребня, а затем перебирают от листочков, что затягивает гребень.
Ягоды и листья черники очень полезны, ее еще называют "глазная ягода", поскольку очень полезна для зрения. В этих ягодах очень много полезных веществ, которые не теряются даже в сушеном виде:
- витамин Р;
- каротин;
- аскорбиновая кислота;
- магний и фосфор;
- калий и кальций;
- натрий, железо, никель;
- медь, марганец, кобальт;
- витамины РР, В1, В6;
- пантотеновая кислота;
- бор, титан, хром;
- пектины.
Вот такая вкусная и полезная афина. Насладитесь летом, горами и вкусом черники!
Часті питання
Что такое 'афины' и почему они упоминаются в песне FIЇNKA?
'Афины' – это местное название обычной черники в Карпатах. Эта ягода считается символом лета в Карпатах, и именно о ней поется в новой песне FIЇNKA, которая рассказывает о природе и вкусе лета в этом регионе.
Какие другие названия имеет черника в Украине?
Черника в Украине имеет несколько разных названий в зависимости от региона. Ее также называют черницей, боровкой, буровкой, черными ягодами, черничником, афинами, яфинами, и яфинами.
Чем полезна черника для здоровья?
Черника содержит много полезных веществ, таких как витамин Р, каротин, аскорбиновая кислота, магний, фосфор, калий, кальций и другие. Ее считают полезной для зрения, и даже в сушеном виде черника сохраняет свои полезные свойства.