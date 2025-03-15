На днях может быть "віхола": что означает это слово и какие красивые синонимы имеет
- Вихрь - это то же, что и метель, то есть сильный ветер со снегом.
- Синонимы к вихре: метель, завія, метель, метелица, снеговица, снеговой, хвижа, хвища, хуга, хурделица, хурдыга, вьюга, метель.
В Украине на днях резко изменилась погода. На смену теплой пришли дождь и снег.
А через сутки-двое в Украине ожидают морозы. Украинцы при этом думают, чтобы не было метели (укр. віхоли). 24 Канал по этому случаю расскажет, что означает это интересное слово – вихрь.
Смотрите также Чего только не придумали украинцы: как правильно назвать "февраль"
Что такое "віхола" (укр.)
"Віхола" – это то же, что и метель, то есть сильный ветер со снегом.
Метель талантливо описывали наши писатели, например, Михаил Коцюбинский: "Така віхола крутить, що світу не видно".
Исследователи считают, что это слово имеет праславянские корни. Но родственные слова есть в литовском языке (например, víesulas "вихор"), что свидетельствует не только о нашей общей истории, но и языковые наработки.
Интересно, что вихрь по звучанию – достаточно нежное и ласковое слово, как для такой сильной природной стихии. И в этом есть определенный смысл: само слово будто нам подсказывает, что вихрь повихолит и отступит.
Не обходили это слово и гении украинской музыки.
Назарий Яремчук "Віхола": видео
Смотрите также Как правильно на украинском назвать "бежевый" цвет
Какие интересные синонимы можно подобрать к вихоле
Что интересно, "віхола" имеет немало интересных синонимов. В этом случае вы в очередной раз можете убедиться, какой же богатый украинский язык.
Поэтому запоминайте:
- завірюха;
- завія;
- заметіль;
- метелиця;
- сніговиця;
- сніговій;
- хви́жа;
- хви́ща;
- ху́ґа;
- хурделиця;
- хурдига;
- хурте́ча;
- хуртовина.
И это далеко не весь перечень.
Мы также рассказывали, что во Львов посреди весны пришла зима. И приводили пример интересных слов из местного говора.