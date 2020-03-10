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Чтобы не делать домашнее задание, китайские школьники обвалили рейтинг мобильного приложения

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Школьники из китайского Уханя, которые сейчас не имеют возможности посещать школу из-за коронавируса, учатся дистанционно. Чтобы не делать домашнее задание, которое они получали через мобильное приложение DingTalk, школьники обвалили его рейтинг.

О курьезном случае написало издание Mashable.

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Маленькие оборванца поняли, что если достаточное количество пользователей поставит приложении оценку 1, его удалят из App Store,
– говорится в докладах, посвященных жизни в Ухане.

В результате десятки тысяч отзывов обвалили рейтинг приложения с 4,9 до 1,4.

Разработчики приложения DingTalk уже просят школьников помиловать их детище. Мол, приложению только 5 лет.

Позже рейтинг приложения повысился до 2,2, однако пока неизвестно удастся ли школьникам таки добиться своей цели.

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Что известно о распространении коронавируса Covid-19

  • По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
  • Коронавирус распространился на все европейские страны, теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.
  • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Коронавирус Covid-19 Здоровье Школьники Школа Образование за рубежом
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