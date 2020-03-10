Щоб не робити домашнє завдання, китайські школярі обвалили рейтинг мобільного додатку

Школярі з китайського Уханя, які зараз не мають змоги відвідувати школу через коронавірус, навчаються дистанційно. Щоб не робити домашнє завдання, яке вони отримували через мобільний додаток DingTalk, школярі обвалили його рейтинг.

Про курйозний випадок написало видання Mashable.

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Маленькі халамидники зрозуміли, що якщо достатня кількість користувачів поставить додатку оцінку 1, його видалять з App Store,

– йдеться у доповідях, які присвячені життю в Ухані.

В результаті десятки тисяч відгуків обвалили рейтинг додатка з 4,9 до 1,4.

Розробники додатка DingTalk вже просять школярів помилувати їхнє дітище. Мовляв, додатку лише 5 років.

Пізніше рейтинг додатка підвищився до 2,2, проте наразі невідомо чи вдасться школярам таки домогтися своєї мети.

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