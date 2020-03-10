Щоб не робити домашнє завдання, китайські школярі обвалили рейтинг мобільного додатку
Школярі з китайського Уханя, які зараз не мають змоги відвідувати школу через коронавірус, навчаються дистанційно. Щоб не робити домашнє завдання, яке вони отримували через мобільний додаток DingTalk, школярі обвалили його рейтинг.
Про курйозний випадок написало видання Mashable.
Важливо: Коронавірус в Італії: 463 людини померли, кількість хворих зросла
Маленькі халамидники зрозуміли, що якщо достатня кількість користувачів поставить додатку оцінку 1, його видалять з App Store,
– йдеться у доповідях, які присвячені життю в Ухані.
В результаті десятки тисяч відгуків обвалили рейтинг додатка з 4,9 до 1,4.
Розробники додатка DingTalk вже просять школярів помилувати їхнє дітище. Мовляв, додатку лише 5 років.
Пізніше рейтинг додатка підвищився до 2,2, проте наразі невідомо чи вдасться школярам таки домогтися своєї мети.
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Що відомо про поширення коронавірусу Covid-19
- Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
- Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
- У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.