Почему украинцы критикуют Астафьеву

Певица и волонтер Даша Астафьева отреагировала на шквал критики в связи с ее участием в нынешнем Радиодиктанте. Она рассказала: "Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка?". Критики не забыли упомянуть и об откровенных съемках звезды еще двадцатилетней давности, ставя под сомнение моральное право Даши читать диктант единства. Немало упреков прозвучало и в адрес внешности артистки. Звезду упрекнули и в русскоязычном прошлом, и в участии в поп-группе NikitA.

Но, несмотря на возмущение критиков, Астафьева призвала всех украинцев, в том числе и недоброжелателей, обязательно присоединиться к трансляции 27 октября.

Что известно о радиодиктанте в 2026 году

  • В этом году Всеукраинский радиодиктант состоится во вторник, 27 октября. Его проведут в День украинской письменности и языка.
  • Автором текста в этом году является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.
  • Читателей в этом году двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Их имена в прямом эфире Украинского радио объявила координатор радиодиктанта Юлия Шелудько.
  • Во время Радиодиктанта будет проходить сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".