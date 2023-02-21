Глава Минобразования Сергей Шкарлет отметил, что приближается дата, принесшая страшное горе на украинскую землю. День, разделивший нашу жизнь на "до" и "после".

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Как будут работать школы в Украине на этой неделе

Так, по словам министра, Минобразования рекомендует с 22 по 24 февраля 2023 года организовать обучение в учебных заведениях в дистанционном формате.

Такое решение было принято накануне годовщины полномасштабного начала войны России против Украины, чтобы обезопасить жизнь и здоровье учащихся и учителей. Эту рекомендацию уже получили руководители областных и Киевской городской военных администраций и руководителей учебных заведений.

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