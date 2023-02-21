Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет зауважив, що наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на "до" і "після".

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Як працюватимуть школи в Україні цього тижня

Так, за словами міністра, Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого 2023 року організувати навчання у закладах освіти у дистанційному форматі.

Таке рішення ухвалили напередодні річниці повномасштабної початку війни Росії проти України, аби убезпечити життя і здоров'я учнів та вчителів. Цю рекомендацію вже отримали очільники обласних та Київської міської військових адміністрацій та керівників закладів освіти. ​

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