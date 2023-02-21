МОН призывает учебные заведения перейти на дистанционное обучение из-за угрозы со стороны России
Источник:Сергей Шкарлет
24 февраля 2023 – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. В Минобразования призвали учебные заведения перейти на дистанционное обучение на этой неделе.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет отметил, что приближается дата, принесшая страшное горе на украинскую землю. День, разделивший нашу жизнь на "до" и "после".
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Как будут работать школы в Украине на этой неделе
Так, по словам министра, Минобразования рекомендует с 22 по 24 февраля 2023 года организовать обучение в учебных заведениях в дистанционном формате.
Такое решение было принято накануне годовщины полномасштабной войны России против Украины, чтобы обезопасить жизнь и здоровье учеников и учителей. Эту рекомендацию уже получили руководители областных и Киевской городской военных администраций и руководителей учебных заведений.
Сколько учебных заведений разрушили россияне
Шкарлетт также отметил, что с 24 февраля 2022 года ежедневно погибают наши защитники, гражданское население, враг целит по жилым домам, школам, больницам, музеям.
По состоянию на сегодняшний день в результате агрессии РФ повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 – полностью разрушены. От рук оккупанта погиб 461 ребенок, 926 – получили ранения,
– уточнил министр.
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Как будут учиться ученики в разных городах Украины
- В Ивано-Франковске ученики будут учиться онлайн в течение 23-24 февраля, сообщил глава города Руслан Марцинкив в онлайн-обращении.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в Броварах в связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками России в течение 22 – 24 февраля школы переводят на онлайн-форму обучения. Садики будут работать в обычном режиме.
- Ученики в Черкассах в течение 23 – 24 февраля будут также учиться дистанционно, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.
- Глава управления Львовского горсовета Андрей Закалюк рассказал, что школы во Львове сами будут принимать решения по формату обучения. Некоторые будут работать оффлайн, некоторые 23 – 24 февраля перейдут на онлайн-обучение.