МОН призывает учебные заведения перейти на дистанционное обучение из-за угрозы со стороны России

24 февраля 2023 – годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. В Минобразования призвали учебные заведения перейти на дистанционное обучение на этой неделе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет отметил, что приближается дата, принесшая страшное горе на украинскую землю. День, разделивший нашу жизнь на "до" и "после".

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Так, по словам министра, Минобразования рекомендует с 22 по 24 февраля 2023 года организовать обучение в учебных заведениях в дистанционном формате.

Такое решение было принято накануне годовщины полномасштабной войны России против Украины, чтобы обезопасить жизнь и здоровье учеников и учителей. Эту рекомендацию уже получили руководители областных и Киевской городской военных администраций и руководителей учебных заведений.

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Шкарлетт также отметил, что с 24 февраля 2022 года ежедневно погибают наши защитники, гражданское население, враг целит по жилым домам, школам, больницам, музеям.

По состоянию на сегодняшний день в результате агрессии РФ повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 – полностью разрушены. От рук оккупанта погиб 461 ребенок, 926 – получили ранения,

– уточнил министр.

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