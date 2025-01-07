Слышали о "Де ти з’їси цю чашу жиру": как эта и другие странные фразы помогают учить украинский

Изучение правил украинского языка бывает сложным, скучным и не интересным. Но если привлечь мнемонические фразы – все становится значительно проще.

Подготовка к НМТ и изучение украинского языка, теми, кто отказался от русского, требует знания многих правил. Чтобы упростить их запоминание филологи создали мнемонические фразы. О некоторых из них расскажет 24 Канал, ссылаясь на тикток @vero_veronik_a.

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Что выучишь с помощью Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу

Чтобы учиться легко и интересно, филологи придумали мнемонические фразы, помогающие запоминать правила языка навсегда. Такие фразы есть во многих языках, а украинские звучат забавно, поэтому и запоминаются легко.

Что такое мнемоника Это искусство запоминания (мнемотехника) – совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.

Рассмотрим важное правило украинского языка – как писать и произносить слова иноязычного происхождения в украинском языке – через -И или -І. Его еще называют – "правилом девятки", а изучают с помощью фразы Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу. В ней есть весь перечень согласных, после которых следует употребить гласную -И.

А само правило звучит так: после согласных этой фразы – Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, Ж, Р – пишем гласную И в иноязычных словах – дИрект, дИректор, капучино, чИзбургер, режИм, чИзкейк, дИнамо, режИсер, таксИст.

Однако существуют НО!

Но, когда в словах после этих букв, следующая буква гласная , то тогда будет буква І – дІадема, ажІотаж, чІабата, станцІя.

когда в словах после этих букв, , то тогда будет буква – дІадема, ажІотаж, чІабата, станцІя. Но , когда слова имеют открытый слог – колібрІ, таксІ.

, когда слова имеют – колібрІ, таксІ. Но, это касается и перевода собственных названий, после букв Д, Т, С, С, Р – Дідро, Грімм, Міссісіпі.

Что дает нам мнемоническая фраза: смотрите видео

Запомните эту мнемоническую фразу и никогда не ошибетесь!