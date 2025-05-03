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3 мая, 11:00
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Все во Львов – есть прекрасная оферта: как город празднует 769-й день рождения

Мария Волошин
Основні тези
  • Львов 2 – 4 мая празднует 769-й день рождения.
  • Громких забав не будет из-за войны, но предлагают много интересных событий, как: благотворительные ярмарки, концерты, экскурсии и фестиваль.
  • Что увидеть, услышать и куда пойти в городе в эти дни, рассказываем в нашей образовательной подборке.

В эти выходные Львов празднует 769-й день рождения. Горожане и туристы собираются на посещение самых интересных локаций города Льва.

Громких фестин во Львове из-за войны не будет. Но немало интересного по случаю праздника подготовили. О них и расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Львов празднует 769-й день рождения

У двадцать шестой подборке рассказываем, какие файные локации и интересные события можно посетить и с кем встретиться, когда вы уже посетили день рождения города Льва.

В этом году предлагают прекрасную оферту, потому что наконец открыли для туристов башню Ратуши. Какое же это хороший и прекрасный город, вновь можно увидеть и оттуда. При том всем еще и присмотреться, куда спацерировать дальше.

  • фестини – святкова забава;
  • офе́рта – пропозиція;
  • спа́цер – пішохідна прогулянка;


Ратуша во Львове / фото Марии Волошин

Мы уже упоминали, что модных и больших дефиляд в городе не будет. Как и не ждите сейчас сальву. Но фалить есть куда: благотворительные ярмарки, концерты, экскурсии и фестиваль пообещали.

  • дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
  • фалюва́ти – йти;
  • са́льва – салют, залп;

Короля на улицах Львова в эти дни не встретите, потому что еще раньше ушел на войну. То как будете видеть, что бельферы и бранжа зовут вас на благотворительные ярмарки в свою школу, идите обязательно и насыпьте хорошо центов, потому что собирают на наше войско.

  • здибати – зустріти;
  • вОйна – війна;
  • бе́льфер – учитель;
  • бра́нжа – школярі;
  • цент – гріш;

А потом уже себе выбирайте, что хотите: здибанки-болтовни с известными людьми, спацер по городу, штуку.

  • здиба́тися – зустрітися;
  • балак – розмова;
  • штука – мистецтво;


Центр Львова / Суспільне Львів

Но сначала на какие файные фестины забегите, потому что там уже всех понемногу есть: и академиков, и бахиров, и модных кобит в дорогом анцузе, и цеци-дрыпцы пришли.

  • фестин – святкова забава;
  • акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
  • цьоця-дрипця – старенька жінка;
  • анцуґ – одяг;
  • ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

Ну и – как же без них – батяры тут как тут. Сейчас галантные такие, шо йой. Галабурды при празднике вам не сделают, но вицом каким бросить могут.

  • ґалантний – елегантний;
  • віц – жарт, анекдот;
  • галабурда – авантюра;
  • ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;

На День города здесь всю глоту в центре не разгонит даже алярм. Поэтому если хотите больше спокойствия, идите в театры на штуку. А потом в какую-нибудь хорошую ресторацию или кнайпу. Как повезет, может подслушаете какие прекрасные галицкие словечки, потому что там все сейчас в болтовне.

  • а́лярм – тривога;
  • глота – 1) тіснота; 2) натовп;

Ну и еще одна оферта: чтобы вы не терялись, оставляем вам карту тех всех встреч, чтобы вы знали, что можно увидеть и услышать только во Львове.