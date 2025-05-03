Все во Львов – есть прекрасная оферта: как город празднует 769-й день рождения
- Львов 2 – 4 мая празднует 769-й день рождения.
- Громких забав не будет из-за войны, но предлагают много интересных событий, как: благотворительные ярмарки, концерты, экскурсии и фестиваль.
- Что увидеть, услышать и куда пойти в городе в эти дни, рассказываем в нашей образовательной подборке.
В эти выходные Львов празднует 769-й день рождения. Горожане и туристы собираются на посещение самых интересных локаций города Льва.
Громких фестин во Львове из-за войны не будет. Но немало интересного по случаю праздника подготовили. О них и расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Львов празднует 769-й день рождения
У двадцать шестой подборке рассказываем, какие файные локации и интересные события можно посетить и с кем встретиться, когда вы уже посетили день рождения города Льва.
В этом году предлагают прекрасную оферту, потому что наконец открыли для туристов башню Ратуши. Какое же это хороший и прекрасный город, вновь можно увидеть и оттуда. При том всем еще и присмотреться, куда спацерировать дальше.
- фестини – святкова забава;
- офе́рта – пропозиція;
- спа́цер – пішохідна прогулянка;
Ратуша во Львове / фото Марии Волошин
Мы уже упоминали, что модных и больших дефиляд в городе не будет. Как и не ждите сейчас сальву. Но фалить есть куда: благотворительные ярмарки, концерты, экскурсии и фестиваль пообещали.
- дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
- фалюва́ти – йти;
- са́льва – салют, залп;
Короля на улицах Львова в эти дни не встретите, потому что еще раньше ушел на войну. То как будете видеть, что бельферы и бранжа зовут вас на благотворительные ярмарки в свою школу, идите обязательно и насыпьте хорошо центов, потому что собирают на наше войско.
- здибати – зустріти;
- вОйна – війна;
- бе́льфер – учитель;
- бра́нжа – школярі;
- цент – гріш;
А потом уже себе выбирайте, что хотите: здибанки-болтовни с известными людьми, спацер по городу, штуку.
- здиба́тися – зустрітися;
- балак – розмова;
- штука – мистецтво;
Центр Львова / Суспільне Львів
Но сначала на какие файные фестины забегите, потому что там уже всех понемногу есть: и академиков, и бахиров, и модных кобит в дорогом анцузе, и цеци-дрыпцы пришли.
- фестин – святкова забава;
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- цьоця-дрипця – старенька жінка;
- анцуґ – одяг;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
Ну и – как же без них – батяры тут как тут. Сейчас галантные такие, шо йой. Галабурды при празднике вам не сделают, но вицом каким бросить могут.
- ґалантний – елегантний;
- віц – жарт, анекдот;
- галабурда – авантюра;
- ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
На День города здесь всю глоту в центре не разгонит даже алярм. Поэтому если хотите больше спокойствия, идите в театры на штуку. А потом в какую-нибудь хорошую ресторацию или кнайпу. Как повезет, может подслушаете какие прекрасные галицкие словечки, потому что там все сейчас в болтовне.
- а́лярм – тривога;
- глота – 1) тіснота; 2) натовп;
Ну и еще одна оферта: чтобы вы не терялись, оставляем вам карту тех всех встреч, чтобы вы знали, что можно увидеть и услышать только во Львове.