С отвагой, упорством и яростью: какие невероятно красивые украинские слова должен знать каждый
Украина сегодня отмечает свой День – День Независимости. Несгибаемая наша матушка, чья история уходит в века, как и 100 лет снова противостоит тому же захватчику с Востока. Однако мужественно держится и борется благодаря упорству и отваге ее сыновей и дочерей.
И пока продолжается эта кровавая борьба, немало украинцев возвращается к своему – познает бесчисленные сокровища, которые веками лелеял наш народ: культуру, язык, традиции и тому подобное. И как жаждущий впитывает в себя неизвестные до сих пор языковые жемчужины.
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Какие красивые и благозвучные слова должен знать каждый украинец
Поэтому Образование 24 в этот праздничный День поможет вам открыть для себя и сохранить в душе невероятно красивые исконно украинские слова, которыми так богат наш украинский язык.
Ведь он такой же многострадальный и непобедимый, как и государство, – продолжает жить и цвести не только на устах украинцев по всему миру, но и иностранцев, которые исследуют его красоту с восторгом и интересом.
- Незборима – непобедимая;
- ненька – неня, мать;
- борня – борьба;
- плекати – заботиться, беречь в памяти беречь в памяти;
- леліяти – лелеять, воспитывать в ласке и любви;
- зАхват – порыв, пыл, подъем;
В этот День над каждым свободным и освобожденным от захватчиков городом и селом Украины гордо развевается наш сине-желтый флаг. Он вобрал в себя две прекрасные краски – небесную синеву и золото пшеничных полей. Развевается над Киевом, Ужгородом, Одессой, Черниговом, Херсоном – и придет время – будет развеваться над освобожденными Донецком, Луганском и Севастополем.
- майорить – виднеется вдалеке;
- стяг – флаг;
- барви – цвета;
- блакить – голубой цвет, голубизна;
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А пока продолжается кровавая борьба – украинцы с отвагой, упорством и яростью идут в бой, защищая свое. Они уверены в своей силе и победе. У них за плечами – дом и родные, а на устах – непреодолимый клич "Слава Украине!".
- звитяга – победа в бою, войне, героический подвиг;
- завзяття – настойчивость, энергичность, запал;
- клич – призыв, призыв призыв;
- лють – чувство злости, гнева;
- розпука – безнадежность, отчаяние.
- гримотіти – греметь;
Потому что как писал гениальный Василий Симоненко:
Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова…
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Но Украине на самом деле повезло: несмотря на все вызовы в бурное время, на ее страже стоят невероятно смелые и красивые девушки и упорные ребята-характерники казацкого рода. Хотя и цена этой борьбы чрезвычайно высока...
Но "українці – воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те". Потому что "Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", как справедливо отмечала гениальная Лина Костенко.
- буремний – полон событий, тревог, волнений.
- вродливий – красивый;
- лежень – лентяй;
- праведний - справедливый, правильный;
- гарт – стойкость, выносливость, приобретенные в борьбе;
- неосяжний – не имеющий видимых границ.
Поэтому ненька Украина! Многострадальная, мужественная, непобедимая, необъятная – живи, борись, процветай, побеждай, дари силу, вдохновение и защиту тем, кто за Тебя стоит горой в кровавой борьбе, кто Тобой живет каждый день, кто Тобой искрит и ради Тебя творит будущее.