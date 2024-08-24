С отвагой, упорством и яростью: какие невероятно красивые украинские слова должен знать каждый

Украина сегодня отмечает свой День – День Независимости. Несгибаемая наша матушка, чья история уходит в века, как и 100 лет снова противостоит тому же захватчику с Востока. Однако мужественно держится и борется благодаря упорству и отваге ее сыновей и дочерей.

И пока продолжается эта кровавая борьба, немало украинцев возвращается к своему – познает бесчисленные сокровища, которые веками лелеял наш народ: культуру, язык, традиции и тому подобное. И как жаждущий впитывает в себя неизвестные до сих пор языковые жемчужины.

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Какие красивые и благозвучные слова должен знать каждый украинец

Поэтому Образование 24 в этот праздничный День поможет вам открыть для себя и сохранить в душе невероятно красивые исконно украинские слова, которыми так богат наш украинский язык.

Ведь он такой же многострадальный и непобедимый, как и государство, – продолжает жить и цвести не только на устах украинцев по всему миру, но и иностранцев, которые исследуют его красоту с восторгом и интересом.

Незборима – непобедимая;

ненька – неня, мать;

борня – борьба;

плекати – заботиться, беречь в памяти беречь в памяти;

леліяти – лелеять, воспитывать в ласке и любви;

зАхват – порыв, пыл, подъем;

В этот День над каждым свободным и освобожденным от захватчиков городом и селом Украины гордо развевается наш сине-желтый флаг. Он вобрал в себя две прекрасные краски – небесную синеву и золото пшеничных полей. Развевается над Киевом, Ужгородом, Одессой, Черниговом, Херсоном – и придет время – будет развеваться над освобожденными Донецком, Луганском и Севастополем.

майорить – виднеется вдалеке;

стяг – флаг;

барви – цвета;

блакить – голубой цвет, голубизна;

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А пока продолжается кровавая борьба – украинцы с отвагой, упорством и яростью идут в бой, защищая свое. Они уверены в своей силе и победе. У них за плечами – дом и родные, а на устах – непреодолимый клич "Слава Украине!".

звитяга – победа в бою, войне, героический подвиг;

завзяття – настойчивость, энергичность, запал;

клич – призыв, призыв призыв;

лють – чувство злости, гнева;

розпука – безнадежность, отчаяние.

гримотіти – греметь;

Потому что как писал гениальный Василий Симоненко:

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова…

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

Но Украине на самом деле повезло: несмотря на все вызовы в бурное время, на ее страже стоят невероятно смелые и красивые девушки и упорные ребята-характерники казацкого рода. Хотя и цена этой борьбы чрезвычайно высока...

Но "українці – воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те". Потому что "Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", как справедливо отмечала гениальная Лина Костенко.

буремний – полон событий, тревог, волнений.

вродливий – красивый;

лежень – лентяй;

праведний - справедливый, правильный;

гарт – стойкость, выносливость, приобретенные в борьбе;

неосяжний – не имеющий видимых границ.

Поэтому ненька Украина! Многострадальная, мужественная, непобедимая, необъятная – живи, борись, процветай, побеждай, дари силу, вдохновение и защиту тем, кто за Тебя стоит горой в кровавой борьбе, кто Тобой живет каждый день, кто Тобой искрит и ради Тебя творит будущее.