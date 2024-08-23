Ожидаем не "победу": как правильно на украинском рассказать о Дне Независимости
24 августа исполняется 33 года со дня провозглашения Независимости Украины. Наше государство, как и сто лет назад, снова вынуждено отстаивать и бороться за свою независимость.
А также оберегать и приумножать язык и культуру, которые являются краеугольными камнями идентичности государства. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет грамотно рассказать о Дне Независимости Украины.
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Как на украинском рассказать о Дне Независимости на украинском языке
У восьмидесятой подборке расскажем вам, относительно каких слов вы можете ошибаться, когда рассказываете о празднике. Или же слышите их из уст собеседников. Также подскажем правильные варианты.
- страна – держава;
- незавісімость – незалежність;
За существование своего государства и его независимость наш народ борется веками. И вынужден писать ее историю в тяжелые периоды не пером, а кровью.
- защитники – захисники;
- звільняти територію – визволяти, відвойовувати територію;
- флаг – прапор;
Мужественным украинским защитникам и защитницам в периоды нападений, посягательств врагов и оккупации приходится брать в руки оружие и прогонять захватчиков. Ценой своих жизней они устанавливают украинские флаги на отвоеванных территориях.
- празнік – свято;
- государсвенний – державний;
И в этот государственный праздник украинцы по-особенному понимают цену свободы и чествуют своих мужественных защитников: тех, которые борются сейчас, и тех, которые положили жизнь за свое государство.
- побєда – перемога;
- жизнь – життя;
- ожидати – очікувати;
- самий кращий – найкращий;
И понимают: все больше ожидают Победу нашей страны в войне, которая на своем пути, к сожалению, забирает каждый раз новые жизни лучших сыновей и дочерей Украины. А пока молятся и помогают тем, кто своими плечами держит фронт и оберегает своих и свое.
И, как писал наш Пророк: "Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!".