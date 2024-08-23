Ожидаем не "победу": как правильно на украинском рассказать о Дне Независимости

24 августа исполняется 33 года со дня провозглашения Независимости Украины. Наше государство, как и сто лет назад, снова вынуждено отстаивать и бороться за свою независимость.

А также оберегать и приумножать язык и культуру, которые являются краеугольными камнями идентичности государства. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет грамотно рассказать о Дне Независимости Украины.

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Как на украинском рассказать о Дне Независимости на украинском языке

У восьмидесятой подборке расскажем вам, относительно каких слов вы можете ошибаться, когда рассказываете о празднике. Или же слышите их из уст собеседников. Также подскажем правильные варианты.

страна – держава;

незавісімость – незалежність;

За существование своего государства и его независимость наш народ борется веками. И вынужден писать ее историю в тяжелые периоды не пером, а кровью.

защитники – захисники;

звільняти територію – визволяти, відвойовувати територію;

флаг – прапор;

Мужественным украинским защитникам и защитницам в периоды нападений, посягательств врагов и оккупации приходится брать в руки оружие и прогонять захватчиков. Ценой своих жизней они устанавливают украинские флаги на отвоеванных территориях.

празнік – свято;

государсвенний – державний;

И в этот государственный праздник украинцы по-особенному понимают цену свободы и чествуют своих мужественных защитников: тех, которые борются сейчас, и тех, которые положили жизнь за свое государство.

побєда – перемога;

жизнь – життя;

ожидати – очікувати;

самий кращий – найкращий;

И понимают: все больше ожидают Победу нашей страны в войне, которая на своем пути, к сожалению, забирает каждый раз новые жизни лучших сыновей и дочерей Украины. А пока молятся и помогают тем, кто своими плечами держит фронт и оберегает своих и свое.

И, как писал наш Пророк: "Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!".